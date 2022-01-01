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*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Новое видео CREMATORY 11
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Uriah Heep

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Гитарист URIAH HEEP — о новом альбоме



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В новом интервью с Шоном Рэтчем из Laughingmonkeymusic гитарист URIAH HEEP Mick Box рассказал о ходе сессий записи 26-го альбома легендарных рокеров:

«Мы работали с тем же продюсером — Джеем Растоном, который продюсировал наш предыдущий альбом [2018 года] "Living The Dream". Этот диск был хорошо принят и нашими поклонниками, и СМИ — о нём сказали, что он один из лучших в нашей карьере. Поэтому мы снова воспользовались услугами Джея. Это было фантастически. Он приехал в Англию. Мы записали материал в той же студии — всё то же самое. Вся группа играет в студии. Мы почти не использовали клик-трек — просто делали это как группа. Только что мы согласовали миксы, так что теперь всё готово. И, конечно, теперь нам нужно сделать обложку, все иллюстрации, что в любом случае занимает много времени. Обычно я придумываю название, а потом, когда все соглашаются, мы отдаём всё в работу художнику, и тогда мы начинаем обмениваться идеями и пересылать их туда-сюда. Затем мы делаем буклет и всё остальное и отдаём его в звукозаписывающую компанию. После этого, если честно, всё в их руках. Потому что это музыкальный бизнес, и мы сделали музыку, а они занимаются бизнесом — они решат, когда лучше выпустить альбом, чтобы получить выгоду, которую они ищут, для своих инвестиций».

URIAH HEEP Had A





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