сегодня



Бокс-сет URIAH HEEP выйдет в октябре



Тридцатого октября BMG выпустят бокс-сет URIAH HEEP "Fifty Years In Rock", включающий двадцать три альбома, среди которых будут четыре сборника, составленных оригинальными участниками группы. В сет также войдут ремастированная версия альбома "The Magician's Birthday" на виниле с обновлённой версией оформления от Roger'a Dean'a, две арт-карточки и 78-страничный буклет с раритетами из личного архива группы. Стоимость издания составит 130 фунтов за обычный релиз, 150 фунтов — за релиз с футболкой и 180 — за релиз с футболкой и подписанными открытками.



















+0 -0



просмотров: 260

