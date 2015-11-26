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Uriah Heep

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14 фев 2022 : 		 URIAH HEEP завершили запись

17 янв 2022 : 		 Еще два винила URIAH HEEP

16 дек 2021 : 		 Первые альбомы URIAH HEEP выйдут на цветном виниле

4 ноя 2021 : 		 URIAH HEEP завершили запись

27 сен 2021 : 		 Вскрытие URIAH HEEP

12 авг 2021 : 		 Новый бокс-сет URIAH HEEP выйдет осенью

28 июл 2021 : 		 Трейлер к бокс-сету URIAH HEEP

24 июн 2021 : 		 Бокс-сет URIAH HEEP выйдет осенью

25 мар 2021 : 		 Видео с текстом от URIAH HEEP

25 мар 2021 : 		 Выходит новая книга про URIAH HEEP

1 мар 2021 : 		 Новое видео Ли Керслейка

14 фев 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления URIAH HEEP

17 янв 2021 : 		 Барабанщик PIGFACE — о Ли Керслейке

14 янв 2021 : 		 Гитарист URIAH HEEP: «Пока хватит здоровья, буду!»

13 янв 2021 : 		 COVID-19 нарушил планы URIAH HEEP

13 янв 2021 : 		 Президент Metal Hall Of Fame почтил память Ли Керслейка

2 янв 2021 : 		 Музыканты URIAH HEEP в Rock Meets Classic

23 дек 2020 : 		 Вышел пре-URIAH HEEP альбом

21 дек 2020 : 		 Выход посмертный альбом басиста URIAH HEEP

3 дек 2020 : 		 Биография URIAH HEEP выйдет весной

16 ноя 2020 : 		 Лидер URIAH HEEP: «Ну войдем в Зал Славы, так тому и быть, нет так нет»

20 сен 2020 : 		 Умер бывший барабанщик OZZY OSBOURNE и URIAH HEEP

1 сен 2020 : 		 Бокс-сет URIAH HEEP выйдет в октябре

9 авг 2020 : 		 URIAH HEEP начнут запись альбома в феврале

6 апр 2020 : 		 Гитарист URIAH HEEP о Rock Legends 2020 Cruise

6 апр 2020 : 		 Вокалист URIAH HEEP сотрудничает с Dale'ом Collins'ом
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|||| 14 фев 2022

URIAH HEEP завершили запись



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В рамках недавнего интервью с лидером URIAH HEEP, Mick Box сообщил, что коллектив закончил запись 26 студийного альбома и сейчас материал проходит этап сведения у Jay Ruston'a.

New URIAH HEEP Album Has Been Mixed





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

father


14 фев 2022, 23:32		Это конечно уже довольно условный Uriah Heep, но последние альбомы вполне хороши, Into the Wild так вообще отличная работа, так что уверен - старички точно ещё могут выдать отличного олдскульного музла.

HeliosHyperion


15 фев 2022, 10:28		ЮХ кончился с уходом Хенсли (если не Лотона). Отдельное после можно слушать (не нужно).


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