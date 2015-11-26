14 фев 2022



URIAH HEEP завершили запись



В рамках недавнего интервью с лидером URIAH HEEP, Mick Box сообщил, что коллектив закончил запись 26 студийного альбома и сейчас материал проходит этап сведения у Jay Ruston'a.







</div>





+5 -1



( 2 ) просмотров: 858

