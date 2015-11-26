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Uriah Heep

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14 янв 2021 : 		 Гитарист URIAH HEEP: «Пока хватит здоровья, буду!»

13 янв 2021 : 		 COVID-19 нарушил планы URIAH HEEP

13 янв 2021 : 		 Президент Metal Hall Of Fame почтил память Ли Керслейка

2 янв 2021 : 		 Музыканты URIAH HEEP в Rock Meets Classic

23 дек 2020 : 		 Вышел пре-URIAH HEEP альбом

21 дек 2020 : 		 Выход посмертный альбом басиста URIAH HEEP

3 дек 2020 : 		 Биография URIAH HEEP выйдет весной

16 ноя 2020 : 		 Лидер URIAH HEEP: «Ну войдем в Зал Славы, так тому и быть, нет так нет»

20 сен 2020 : 		 Умер бывший барабанщик OZZY OSBOURNE и URIAH HEEP

1 сен 2020 : 		 Бокс-сет URIAH HEEP выйдет в октябре

9 авг 2020 : 		 URIAH HEEP начнут запись альбома в феврале

6 апр 2020 : 		 Гитарист URIAH HEEP о Rock Legends 2020 Cruise

6 апр 2020 : 		 Вокалист URIAH HEEP сотрудничает с Dale'ом Collins'ом

25 авг 2019 : 		 URIAH HEEP о 50-летнем юбилее

19 июл 2019 : 		 Клавишник URIAH HEEP выпустит новый альбом в августе

16 янв 2019 : 		 Видео с текстом от URIAH HEEP

27 дек 2018 : 		 Гитарист URIAH HEEP об уходе на пенсию

26 дек 2018 : 		 Лидер URIAH HEEP о возможном попадании в Зал славы рок-н-ролла

8 сен 2018 : 		 Новое видео URIAH HEEP

5 июн 2018 : 		 Новое видео URIAH HEEP

30 апр 2018 : 		 Новый альбом URIAH HEEP выйдет осенью

17 ноя 2017 : 		 URIAH HEEP отправятся в студию с продюсером Jay'ем Ruston'ом

27 сен 2017 : 		 Выходит новый релиз URIAH HEEP

28 янв 2017 : 		 Вокалисту URIAH HEEP нужна операция

31 окт 2016 : 		 Переиздания URIAH HEEP выходят в этом году

8 дек 2015 : 		 Новый релиз URIAH HEEP
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Гитарист URIAH HEEP: «Пока хватит здоровья, буду!»



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В рамках недавней беседы с "My Planet Rocks" гитарист URIAH HEEP Mick Box ответил на вопрос, планирует ли он играть музыку до тех пор, пока это будет физически возможно:

«У меня всё та же страсть к тому, чем я занимаюсь, — к игре на гитаре, к сочинению песен, к тому, чтобы быть в группе, — та же страсть, которая была у меня всегда. И я думаю, что это моя движущая сила.

Когда ты потихоньку живёшь [смеётся], я думаю, что твоя мантра меняется, и теперь моя мантра "здоровье — это богатство". И пока у меня оно есть, я буду продолжать играть, записывать и сочинять песни, и буду делать это так долго, как только смогу».

URIAH HEEP





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