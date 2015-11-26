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Гитарист URIAH HEEP : «Пока хватит здоровья, буду!»



В рамках недавней беседы с "My Planet Rocks" гитарист URIAH HEEP Mick Box ответил на вопрос, планирует ли он играть музыку до тех пор, пока это будет физически возможно:



«У меня всё та же страсть к тому, чем я занимаюсь, — к игре на гитаре, к сочинению песен, к тому, чтобы быть в группе, — та же страсть, которая была у меня всегда. И я думаю, что это моя движущая сила.



Когда ты потихоньку живёшь [смеётся], я думаю, что твоя мантра меняется, и теперь моя мантра "здоровье — это богатство". И пока у меня оно есть, я буду продолжать играть, записывать и сочинять песни, и буду делать это так долго, как только смогу».













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