16 янв 2019



Видео с текстом от URIAH HEEP



"Knocking At My Door", видео с текстом от группы URIAH HEEP, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Living The Dream", выпущенного 14 сентября на Frontiers Music Srl:



01. Grazed By Heaven



02. Living The Dream



03. Take Away My Soul



04. Knocking At My Door



05. Rocks In The Road



06. Waters Flowin'



07. It's All Been Said



08. Goodbye To Innocence



09. Falling Under Your Spell



10. Dreams Of Yesteryear



11. Take Away My Soul (alternate version) (bonus track; CD/DVD deluxe edition)





Bonus DVD track listing:



* "Grazed By Heaven" music video



* "Take Away My Soul" music video



* "Making The Dream" documentary



















+1 -1









просмотров: 287