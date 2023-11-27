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MICK BOX: «Я думаю, что пока я в группе, она будет звучать как URIAH HEEP»
В новом интервью Metallerium гитариста URIAH HEEP Mick'a Box'a спросили, как ему и его коллегам по группе удалось сохранить своё фирменное звучание, несмотря на то, что за эти годы состав группы претерпел множество изменений, на что он ответил:
«Я думаю, что пока я в группе, она будет звучать как URIAH HEEP. Потому что мы создали шаблон того, как мы звучали в 1970 году на нашем первом альбоме "...Very 'Eavy ...Very 'Umble". И мы придерживались этого звучания на протяжении всего времени. И я думаю, что большая заслуга в этом принадлежит Джею Растону, нашему продюсеру, потому что он понял, откуда мы родом, что мы собой представляем, но ему удалось сделать альбом по-настоящему свежим и современным, и я думаю, что это замечательное достижение. Так что если мы будем продолжать играть, сочинять хорошие песни и хорошо выступать, а записывать их будет такой человек, как Джей Растон, я считаю, альбомы всегда будут звучать свежо и интересно».
По поводу того, что помогает URIAH HEEP так долго существовать, Mick сказал:
«Я думаю, что единственное, что движет нами, это всего лишь одно слово — оно называется "страсть". И если у тебя есть страсть к тому, что ты делаешь, то в конце концов ты всего добьёшься».
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Причем именно последние тридцать лет.
1995 вообще один из лучших альбомов в хард-роке.
1998, 2008 не хуже. Да и потом все очень и очень хорошо.
2011 - офигенный , 2015 просто хороший. 2018 послабее чем самый последний 2022, а последний так вообще клёвый.
А что там Июльского утра или Радужного демона нет, ну извините, у Хенсли таких песен тоже нет.