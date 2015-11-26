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Умер бывший барабанщик OZZY OSBOURNE и URIAH HEEP



Бывший барабанщик OZZY OSBOURNE и URIAH HEEP, Ли Керслейк, скончался в возрасте 73 лет.



«С глубоким прискорбием я сообщаю вам новости о том, что мой друг на протяжении 55 лет и лучший барабанщик из всех, с кем я играл, проиграл в своем сражении с раком в три тридцать утра. Он ушел мирно, но его будет очень не хватать» — написал Ken Hensley.



«Ли был одним из самых добрых людей на планете из всех, кого я знал, был нашим братом и невероятным барабанщиком, вокалистом и автором песен! У него была невероятная жажда жизни и он был очень любим фанатами и всеми, с кем сводил его жизненный путь» — написал Mick Box.













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