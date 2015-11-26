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*Новый сингл ACCEPT выйдет осенью 144
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*Новое видео DARK TRANQUILLITY 59
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*ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...» 27
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Uriah Heep

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20 сен 2020 : 		 Умер бывший барабанщик OZZY OSBOURNE и URIAH HEEP

1 сен 2020 : 		 Бокс-сет URIAH HEEP выйдет в октябре

9 авг 2020 : 		 URIAH HEEP начнут запись альбома в феврале

6 апр 2020 : 		 Гитарист URIAH HEEP о Rock Legends 2020 Cruise

6 апр 2020 : 		 Вокалист URIAH HEEP сотрудничает с Dale'ом Collins'ом

25 авг 2019 : 		 URIAH HEEP о 50-летнем юбилее

19 июл 2019 : 		 Клавишник URIAH HEEP выпустит новый альбом в августе

16 янв 2019 : 		 Видео с текстом от URIAH HEEP

27 дек 2018 : 		 Гитарист URIAH HEEP об уходе на пенсию

26 дек 2018 : 		 Лидер URIAH HEEP о возможном попадании в Зал славы рок-н-ролла

8 сен 2018 : 		 Новое видео URIAH HEEP

5 июн 2018 : 		 Новое видео URIAH HEEP

30 апр 2018 : 		 Новый альбом URIAH HEEP выйдет осенью

17 ноя 2017 : 		 URIAH HEEP отправятся в студию с продюсером Jay'ем Ruston'ом

27 сен 2017 : 		 Выходит новый релиз URIAH HEEP

28 янв 2017 : 		 Вокалисту URIAH HEEP нужна операция

31 окт 2016 : 		 Переиздания URIAH HEEP выходят в этом году

8 дек 2015 : 		 Новый релиз URIAH HEEP

11 окт 2015 : 		 Фрагмент концертного релиза URIAH HEEP

19 авг 2015 : 		 KEN HENSLEY, LEE KERSLAKE выступят в Москве с URIAH HEEP

19 дек 2014 : 		 Фрагмент нового DVD URIAH HEEP

9 дек 2014 : 		 Концертный релиз URIAH HEEP выйдет в феврале

29 май 2014 : 		 EPK от URIAH HEEP

19 май 2014 : 		 Новое видео URIAH HEEP

9 май 2014 : 		 URIAH HEEP выпустили сингл

22 апр 2014 : 		 Детали нового альбома URIAH HEEP
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Умер бывший барабанщик OZZY OSBOURNE и URIAH HEEP



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Бывший барабанщик OZZY OSBOURNE и URIAH HEEP, Ли Керслейк, скончался в возрасте 73 лет.

«С глубоким прискорбием я сообщаю вам новости о том, что мой друг на протяжении 55 лет и лучший барабанщик из всех, с кем я играл, проиграл в своем сражении с раком в три тридцать утра. Он ушел мирно, но его будет очень не хватать» — написал Ken Hensley.

«Ли был одним из самых добрых людей на планете из всех, кого я знал, был нашим братом и невероятным барабанщиком, вокалистом и автором песен! У него была невероятная жажда жизни и он был очень любим фанатами и всеми, с кем сводил его жизненный путь» — написал Mick Box.

Former OZZY OSBOURNE And URIAH HEEP Drummer LEE KERSLAKE Dead At 73





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