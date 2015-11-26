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Барабанщик PIGFACE — о Ли Керслейке



Барабанщик PIGFACE Joel Gausten почтил память Ли Керслейка:



«В год продолжающихся потерь мы прощаемся с Ли Керслейком — блестящим барабанщиком и прекрасным человеком.



Не случайно его прозвали "Медведь". Он был жёстким, хриплым и говорил без лишних сложностей, но в то же время он был весёлым, дружелюбным и без притворства. Его влияние на мир барабанов было более значительным, чем некоторые могли бы себе представить. Послушайте финальные фрагменты "Paradise City". Steven Adler придумал это, сыграв вступление Ли в "Over The Mountain" задом наперёд. Просто спроси его, он расскажет тебе, каким замечательным был Ли.



Кроме того, Ли десятилетиями боролся с жестоким обращением в музыкальной индустрии, требуя справедливого признания и компенсации за свою работу. В то время как эта миссия была в основном невыполненной, его усилия пролили свет на борьбу многих барабанщиков за то, что им причиталось. Все мы, кто держит палки в руках, в большом долгу перед ним. Он был для нас солдатом, который боролся за всех нас.



Ли прислал мне эту фотографию в марте 2019 года после того, как я пожертвовал немного денег на его лечение. Я буду дорожить ей так же сильно, как буду вечно благоговейно любить и вдохновляться его замечательной работой!»







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