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Uriah Heep

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17 янв 2021 : 		 Барабанщик PIGFACE — о Ли Керслейке

14 янв 2021 : 		 Гитарист URIAH HEEP: «Пока хватит здоровья, буду!»

13 янв 2021 : 		 COVID-19 нарушил планы URIAH HEEP

13 янв 2021 : 		 Президент Metal Hall Of Fame почтил память Ли Керслейка

2 янв 2021 : 		 Музыканты URIAH HEEP в Rock Meets Classic

23 дек 2020 : 		 Вышел пре-URIAH HEEP альбом

21 дек 2020 : 		 Выход посмертный альбом басиста URIAH HEEP

3 дек 2020 : 		 Биография URIAH HEEP выйдет весной

16 ноя 2020 : 		 Лидер URIAH HEEP: «Ну войдем в Зал Славы, так тому и быть, нет так нет»

20 сен 2020 : 		 Умер бывший барабанщик OZZY OSBOURNE и URIAH HEEP

1 сен 2020 : 		 Бокс-сет URIAH HEEP выйдет в октябре

9 авг 2020 : 		 URIAH HEEP начнут запись альбома в феврале

6 апр 2020 : 		 Гитарист URIAH HEEP о Rock Legends 2020 Cruise

6 апр 2020 : 		 Вокалист URIAH HEEP сотрудничает с Dale'ом Collins'ом

25 авг 2019 : 		 URIAH HEEP о 50-летнем юбилее

19 июл 2019 : 		 Клавишник URIAH HEEP выпустит новый альбом в августе

16 янв 2019 : 		 Видео с текстом от URIAH HEEP

27 дек 2018 : 		 Гитарист URIAH HEEP об уходе на пенсию

26 дек 2018 : 		 Лидер URIAH HEEP о возможном попадании в Зал славы рок-н-ролла

8 сен 2018 : 		 Новое видео URIAH HEEP

5 июн 2018 : 		 Новое видео URIAH HEEP

30 апр 2018 : 		 Новый альбом URIAH HEEP выйдет осенью

17 ноя 2017 : 		 URIAH HEEP отправятся в студию с продюсером Jay'ем Ruston'ом

27 сен 2017 : 		 Выходит новый релиз URIAH HEEP

28 янв 2017 : 		 Вокалисту URIAH HEEP нужна операция

31 окт 2016 : 		 Переиздания URIAH HEEP выходят в этом году
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Барабанщик PIGFACE — о Ли Керслейке



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Барабанщик PIGFACE Joel Gausten почтил память Ли Керслейка:

«В год продолжающихся потерь мы прощаемся с Ли Керслейком — блестящим барабанщиком и прекрасным человеком.

Не случайно его прозвали "Медведь". Он был жёстким, хриплым и говорил без лишних сложностей, но в то же время он был весёлым, дружелюбным и без притворства. Его влияние на мир барабанов было более значительным, чем некоторые могли бы себе представить. Послушайте финальные фрагменты "Paradise City". Steven Adler придумал это, сыграв вступление Ли в "Over The Mountain" задом наперёд. Просто спроси его, он расскажет тебе, каким замечательным был Ли.

Кроме того, Ли десятилетиями боролся с жестоким обращением в музыкальной индустрии, требуя справедливого признания и компенсации за свою работу. В то время как эта миссия была в основном невыполненной, его усилия пролили свет на борьбу многих барабанщиков за то, что им причиталось. Все мы, кто держит палки в руках, в большом долгу перед ним. Он был для нас солдатом, который боролся за всех нас.

Ли прислал мне эту фотографию в марте 2019 года после того, как я пожертвовал немного денег на его лечение. Я буду дорожить ей так же сильно, как буду вечно благоговейно любить и вдохновляться его замечательной работой!»

Author / PIGFACE Drummer JOEL GAUSTEN Pays Tribute To LEE KERSLAKE -



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