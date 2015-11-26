Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE TOP 2018 : Итоги года 97
*Видео с текстом от AVANTASIA 38
*Басист ANTHRAX: «Никуда мы не уйдём!» 36
*Новое видео проекта LINDEMANN 28
*Новые песни IN FLAMES 25
[= ||| все новости группы



*

Uriah Heep

*



26 дек 2018 : 		 Лидер URIAH HEEP о возможном попадании в Зал славы рок-н-ролла

8 сен 2018 : 		 Новое видео URIAH HEEP

5 июн 2018 : 		 Новое видео URIAH HEEP

30 апр 2018 : 		 Новый альбом URIAH HEEP выйдет осенью

17 ноя 2017 : 		 URIAH HEEP отправятся в студию с продюсером Jay'ем Ruston'ом

27 сен 2017 : 		 Выходит новый релиз URIAH HEEP

28 янв 2017 : 		 Вокалисту URIAH HEEP нужна операция

31 окт 2016 : 		 Переиздания URIAH HEEP выходят в этом году

8 дек 2015 : 		 Новый релиз URIAH HEEP

11 окт 2015 : 		 Фрагмент концертного релиза URIAH HEEP

19 авг 2015 : 		 KEN HENSLEY, LEE KERSLAKE выступят в Москве с URIAH HEEP

19 дек 2014 : 		 Фрагмент нового DVD URIAH HEEP

9 дек 2014 : 		 Концертный релиз URIAH HEEP выйдет в феврале

29 май 2014 : 		 EPK от URIAH HEEP

19 май 2014 : 		 Новое видео URIAH HEEP

9 май 2014 : 		 URIAH HEEP выпустили сингл

22 апр 2014 : 		 Детали нового альбома URIAH HEEP

29 мар 2014 : 		 Новый альбом URIAH HEEP выйдет в июне

20 дек 2013 : 		 URIAH HEEP снимут концерт в Лондоне

15 дек 2013 : 		 URIAH HEEP начнут запись в январе...

29 май 2013 : 		 Детали похорон басиста URIAH HEEP

22 май 2013 : 		 Умер басист URIAH HEEP

18 апр 2013 : 		 Вокалист URIAH HEEP о временном возвращении в группу JOHN'a LAWTON'a

16 апр 2013 : 		 Гитарист URIAH HEEP рассказал о временном возвращении в группу JOHN'a LAWTON'a

13 апр 2013 : 		 John Lawton вернётся в URIAH HEEP на серию майских концертов

11 мар 2013 : 		 Гитарист URIAH HEEP: "Мы всегда будем сочинять новый материал"
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Лидер URIAH HEEP о возможном попадании в Зал славы рок-н-ролла



*
zoom
*
* *
В ходе недавней беседы у гитариста URIAH HEEP Mick'a Box'a спросили, почему его группу до сих пор не включили в Зал славы рок-н-ролла:

«Да я никогда особенно на этот счёт и не думал, потому что всё, что слышал о том, как они отбирают группы или конкретных исполнителей для включения... Я не уверен, что это хорошо или плохо, я просто на этот счёт не заморачивался. Но недавно началась кампания по включению нас в этот зал. Чем она в итоге закончилась, я не имею ни малейшего представления. Если это принесёт плоды, это будет здорово — это будет прекрасный момент, чтобы насладиться. Но знаете — жизнь продолжается несмотря ни на что. И если что-то приходит, это отлично; если это не так, ну и так тоже хорошо.

Разве не было бы хорошо иметь подобный трофей? Но если этого не произойдёт, жизнь продолжится. И как бы то ни было, это не сказать что уж такая плохая жизнь. Они упускают из виду, что мы были пионерами для многих групп на протяжении всей нашей карьеры. Например, мы были первой группой, игравшей в Москве, когда Гласность прислала нам официальное приглашение стать первой западной рок-группой, которая будет играть в России. Мы ездили в Москву и играли в Олимпийском для 180 тысяч человек в течение 10 дней. Это было просто невероятно. И благодаря нашему успеху в будущем нашим путём могут пойти другие группы. И точно так же было в Чехословакии, до того, как она стала Чешской Республикой и Словакией, мы были первыми, кто играл там, а затем группы стали туда приезжать, потом были Болгария и Южная Корея, Венгрия... Все эти страны Восточного блока — даже Восточный Берлин до того, как рухнула стена. И это позволило другим группам пойти проторенным нами путём, что, конечно открыло мир для намного большего количества хорошей музыки».



Like!+6Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

YNWA


26 дек 2018, 10:47		Дебютник у них шикарный! В 70-ые, конечно, группа была великолепна. Потом, не знаю.

ИванСемичев


26 дек 2018, 11:13		YNWA - У них альбом этого года ( 2018 ) если не самый лучший в их истории то как минимум лучший за последние лет 35 точно . Очень советую ознакомится . А по новости - Ну конечно МАДОННА или Доктор АЛБАН которые уже давно там более заслужили быть в этом цирке под названием Зал славы рок-н-ролла чем какие то URIAH HEEP . ))))))

YNWA


26 дек 2018, 12:12		Спасибо, послушаю раз так все хорошо)

KirilShnurcov


26 дек 2018, 12:41		У Хипов в дискографии сильно проседают 80-е, и то, там есть несколько неплохих альбомов, просто совсем не в их стиле. С Sea Of Light пошел подъем, с тех все идет очень стабильно, есть альбомы послабее, но без провалов. Альбом 2018 великолепен, отличный классический хард рок с современным звуком, совсем не отдает нафталином, вполне самодостаточен и не выглядит как попытка старперов тряхнуть стариной (ИМХО, но последние альбомы Deep Purple лично мне именно такие мысли навевают).

А про Зал Славы ну смыслу вообще упоминать, понятное дело, что Джанет Джексон, Нина Симон, Тупак и т.д. куда как больше заслужили, чем Uriah Heep или те же Judas Priest :)


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 520

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Lacrimosa Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом