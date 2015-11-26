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Лидер URIAH HEEP о возможном попадании в Зал славы рок-н-ролла



В ходе недавней беседы у гитариста URIAH HEEP Mick'a Box'a спросили, почему его группу до сих пор не включили в Зал славы рок-н-ролла:



«Да я никогда особенно на этот счёт и не думал, потому что всё, что слышал о том, как они отбирают группы или конкретных исполнителей для включения... Я не уверен, что это хорошо или плохо, я просто на этот счёт не заморачивался. Но недавно началась кампания по включению нас в этот зал. Чем она в итоге закончилась, я не имею ни малейшего представления. Если это принесёт плоды, это будет здорово — это будет прекрасный момент, чтобы насладиться. Но знаете — жизнь продолжается несмотря ни на что. И если что-то приходит, это отлично; если это не так, ну и так тоже хорошо.



Разве не было бы хорошо иметь подобный трофей? Но если этого не произойдёт, жизнь продолжится. И как бы то ни было, это не сказать что уж такая плохая жизнь. Они упускают из виду, что мы были пионерами для многих групп на протяжении всей нашей карьеры. Например, мы были первой группой, игравшей в Москве, когда Гласность прислала нам официальное приглашение стать первой западной рок-группой, которая будет играть в России. Мы ездили в Москву и играли в Олимпийском для 180 тысяч человек в течение 10 дней. Это было просто невероятно. И благодаря нашему успеху в будущем нашим путём могут пойти другие группы. И точно так же было в Чехословакии, до того, как она стала Чешской Республикой и Словакией, мы были первыми, кто играл там, а затем группы стали туда приезжать, потом были Болгария и Южная Корея, Венгрия... Все эти страны Восточного блока — даже Восточный Берлин до того, как рухнула стена. И это позволило другим группам пойти проторенным нами путём, что, конечно открыло мир для намного большего количества хорошей музыки».





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