Первые альбомы URIAH HEEP выйдут на цветном виниле



28 января BMG выпустят два первых винила URIAH HEEP на цветном виниле.



"Very ‘Eavy, Very ‘Umble":



A Side:

"Gypsy"

"Walking In Your Shadow"

"Come Away Melinda"

"Lucy Blues"



B Side:

"Dreammare"

"Real Turned On"

"I’ll Keep On Trying"

"Wake Up (Set Your Sights)"



"Salisbury":



A Side:

"Bird Of Prey"

"The Park"

"Time To Live"

"Lady In Black"



B Side:

"High Priestess"

"Salisbury"







