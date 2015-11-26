Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео AMORPHIS 60
*DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH 40
*Фронтмен SAXON считает, что альбомы группы были так же хорош... 39
*Новое видео ARCH ENEMY 30
*Новое видео ぜんぶ君のせ... 23
[= ||| все новости группы



*

Uriah Heep

*



16 дек 2021 : 		 Первые альбомы URIAH HEEP выйдут на цветном виниле

4 ноя 2021 : 		 URIAH HEEP завершили запись

27 сен 2021 : 		 Вскрытие URIAH HEEP

12 авг 2021 : 		 Новый бокс-сет URIAH HEEP выйдет осенью

28 июл 2021 : 		 Трейлер к бокс-сету URIAH HEEP

24 июн 2021 : 		 Бокс-сет URIAH HEEP выйдет осенью

25 мар 2021 : 		 Видео с текстом от URIAH HEEP

25 мар 2021 : 		 Выходит новая книга про URIAH HEEP

1 мар 2021 : 		 Новое видео Ли Керслейка

14 фев 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления URIAH HEEP

17 янв 2021 : 		 Барабанщик PIGFACE — о Ли Керслейке

14 янв 2021 : 		 Гитарист URIAH HEEP: «Пока хватит здоровья, буду!»

13 янв 2021 : 		 COVID-19 нарушил планы URIAH HEEP

13 янв 2021 : 		 Президент Metal Hall Of Fame почтил память Ли Керслейка

2 янв 2021 : 		 Музыканты URIAH HEEP в Rock Meets Classic

23 дек 2020 : 		 Вышел пре-URIAH HEEP альбом

21 дек 2020 : 		 Выход посмертный альбом басиста URIAH HEEP

3 дек 2020 : 		 Биография URIAH HEEP выйдет весной

16 ноя 2020 : 		 Лидер URIAH HEEP: «Ну войдем в Зал Славы, так тому и быть, нет так нет»

20 сен 2020 : 		 Умер бывший барабанщик OZZY OSBOURNE и URIAH HEEP

1 сен 2020 : 		 Бокс-сет URIAH HEEP выйдет в октябре

9 авг 2020 : 		 URIAH HEEP начнут запись альбома в феврале

6 апр 2020 : 		 Гитарист URIAH HEEP о Rock Legends 2020 Cruise

6 апр 2020 : 		 Вокалист URIAH HEEP сотрудничает с Dale'ом Collins'ом

25 авг 2019 : 		 URIAH HEEP о 50-летнем юбилее

19 июл 2019 : 		 Клавишник URIAH HEEP выпустит новый альбом в августе
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Первые альбомы URIAH HEEP выйдут на цветном виниле



*
zoom
*
* *
28 января BMG выпустят два первых винила URIAH HEEP на цветном виниле.

"Very ‘Eavy, Very ‘Umble":

A Side:
"Gypsy"
"Walking In Your Shadow"
"Come Away Melinda"
"Lucy Blues"

B Side:
"Dreammare"
"Real Turned On"
"I’ll Keep On Trying"
"Wake Up (Set Your Sights)"

"Salisbury":

A Side:
"Bird Of Prey"
"The Park"
"Time To Live"
"Lady In Black"

B Side:
"High Priestess"
"Salisbury"

URIAH HEEP - First Two Albums Available On Picture Disc Vinyl In January



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Evil3062


16 дек 2021, 11:44		это же пикчер??? слушать пикчер себя не любить

правильно переводите!!!
released as limited edition vinyl album picture discs


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 168

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом