MICK BOX — о новом альбоме: «В нём есть все элементы, которыми славятся URIAH HEEP»



Во время появления в видеоподкасте "In The Trenches With Ryan Roxie" гитарист URIAH HEEP Mick Box рассказал о ходе записи 26-го альбома легендарных прогрессивных рокеров:



«На данный момент мы уже записали новый альбом. Дело в шляпе. Мы привлекли к работе продюсера Джея Растона, который продюсировал последний альбом "Living The Dream", и это было чудесно, потому что этот диск оценили как СМИ, пресса, так и фанаты, он также является одним из лучших в нашей карьере. Спустя 50 лет выпустив такой альбом и получив похвалу, мы всё ещё остаёмся с той же командой. Так что это отличный альбом. Он роковый. В нём есть все элементы, которыми славятся HEEP: и музыкальность, и тексты, и всё остальное. Так что всё это в наличии».



Что касается того, когда поклонники могут ожидать выхода нового альбома URIAH HEEP, Box сказал:



«В данный момент мы в процессе выбора названия, оформления и тому подобных вещей. Потом всё это будет представлено звукозаписывающей компании, и, если честно, всё будет решать она. Мы работаем с компанией под названием Silver Lining, и это наш первый альбом в сотрудничестве с ними.



Как вы прекрасно знаете, мы занимаемся музыкальным бизнесом, мы делаем музыку, а они заботятся об этой стороне. Так что они выпустят его тогда, когда почувствуют, что за свои инвестиции они получат лучшее вознаграждение [смеётся] — думаю, это лучший ответ на этот вопрос. В данном случае мы не имеем права голоса, но они найдут время для выпуска, когда сочтут его подходящим».













