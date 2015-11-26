16 ноя 2020



Лидер URIAH HEEP : «Ну войдем в Зал Славы, так тому и быть, нет так нет»



В рамках недавней беседы с лидером URIAH HEEP Mick'ом Box'ом у него спросили, почему его группа так и не была включена в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Забавно, мы недавно были в европейском туре с THE ZOMBIES. А потом их номинировали и они попали в Зал Славы. Так что я не думаю, что есть какие-то особые правила. Я думаю, что у них своя повестка дня, и я думаю, что они выбирают только небольшое количество людей каждый год. Наша индустрия полна людей, которые заслуживают быть там и приятно, что люди включают нас в это достойное место. Но если это случится, то случится, а если нет, то мы продолжим жить дальше. Но если мы все-таки попадем в Зал славы, то это будет просто галочка в списке, которой мы будем очень гордиться. Но на это нельзя поставить квартиру, как я уже сказал, у них есть свои планы. И если нас все-таки выберут, то мы будем очень счастливы, вот и все».







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