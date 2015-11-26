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Uriah Heep

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16 ноя 2020 : 		 Лидер URIAH HEEP: «Ну войдем в Зал Славы, так тому и быть, нет так нет»

20 сен 2020 : 		 Умер бывший барабанщик OZZY OSBOURNE и URIAH HEEP

1 сен 2020 : 		 Бокс-сет URIAH HEEP выйдет в октябре

9 авг 2020 : 		 URIAH HEEP начнут запись альбома в феврале

6 апр 2020 : 		 Гитарист URIAH HEEP о Rock Legends 2020 Cruise

6 апр 2020 : 		 Вокалист URIAH HEEP сотрудничает с Dale'ом Collins'ом

25 авг 2019 : 		 URIAH HEEP о 50-летнем юбилее

19 июл 2019 : 		 Клавишник URIAH HEEP выпустит новый альбом в августе

16 янв 2019 : 		 Видео с текстом от URIAH HEEP

27 дек 2018 : 		 Гитарист URIAH HEEP об уходе на пенсию

26 дек 2018 : 		 Лидер URIAH HEEP о возможном попадании в Зал славы рок-н-ролла

8 сен 2018 : 		 Новое видео URIAH HEEP

5 июн 2018 : 		 Новое видео URIAH HEEP

30 апр 2018 : 		 Новый альбом URIAH HEEP выйдет осенью

17 ноя 2017 : 		 URIAH HEEP отправятся в студию с продюсером Jay'ем Ruston'ом

27 сен 2017 : 		 Выходит новый релиз URIAH HEEP

28 янв 2017 : 		 Вокалисту URIAH HEEP нужна операция

31 окт 2016 : 		 Переиздания URIAH HEEP выходят в этом году

8 дек 2015 : 		 Новый релиз URIAH HEEP

11 окт 2015 : 		 Фрагмент концертного релиза URIAH HEEP

19 авг 2015 : 		 KEN HENSLEY, LEE KERSLAKE выступят в Москве с URIAH HEEP

19 дек 2014 : 		 Фрагмент нового DVD URIAH HEEP

9 дек 2014 : 		 Концертный релиз URIAH HEEP выйдет в феврале

29 май 2014 : 		 EPK от URIAH HEEP

19 май 2014 : 		 Новое видео URIAH HEEP

9 май 2014 : 		 URIAH HEEP выпустили сингл
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|||| 16 ноя 2020

Лидер URIAH HEEP: «Ну войдем в Зал Славы, так тому и быть, нет так нет»



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В рамках недавней беседы с лидером URIAH HEEP Mick'ом Box'ом у него спросили, почему его группа так и не была включена в Зал Славы Рок-н-Ролла:

«Забавно, мы недавно были в европейском туре с THE ZOMBIES. А потом их номинировали и они попали в Зал Славы. Так что я не думаю, что есть какие-то особые правила. Я думаю, что у них своя повестка дня, и я думаю, что они выбирают только небольшое количество людей каждый год. Наша индустрия полна людей, которые заслуживают быть там и приятно, что люди включают нас в это достойное место. Но если это случится, то случится, а если нет, то мы продолжим жить дальше. Но если мы все-таки попадем в Зал славы, то это будет просто галочка в списке, которой мы будем очень гордиться. Но на это нельзя поставить квартиру, как я уже сказал, у них есть свои планы. И если нас все-таки выберут, то мы будем очень счастливы, вот и все».

URIAH HEEP



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