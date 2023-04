сегодня



Винилы URIAH HEEP выйдут весной



BMG продолжают отмечать 50-летие URIAH HEEP и 26 мая выпустят на пластинке с изображением ещё два альбома группы — "Wonderworld" (23 место в чартах Великобритании) и "High And Mighty".



Wonderworld:



Side 1:

"Wonderworld"

"Suicidal Man"

"The Shadows And The Wind"

"So Tired"

"The Easy Road"



Side 2:

"Something Or Nothing"

"I Won't Mind"

"We Got We"

"Dreams"



High and Mighty:



Side 1:

"One Way Or Another"

"Weep In Silence"

"Misty Eyes"

"Midnight"



Side 2:

"Can't Keep A Good Band Down"

"Woman Of The World"

"Footprints In The Snow"

"Can't Stop Singing"

"Make A Little Love"

"Confession"







