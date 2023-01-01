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*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 43
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 26
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Uriah Heep

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Винилы URIAH HEEP выйдут весной



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BMG продолжают отмечать 50-летие URIAH HEEP и 26 мая выпустят на пластинке с изображением ещё два альбома группы — "Wonderworld" (23 место в чартах Великобритании) и "High And Mighty".

Wonderworld:

Side 1:
"Wonderworld"
"Suicidal Man"
"The Shadows And The Wind"
"So Tired"
"The Easy Road"

Side 2:
"Something Or Nothing"
"I Won't Mind"
"We Got We"
"Dreams"

High and Mighty:

Side 1:
"One Way Or Another"
"Weep In Silence"
"Misty Eyes"
"Midnight"

Side 2:
"Can't Keep A Good Band Down"
"Woman Of The World"
"Footprints In The Snow"
"Can't Stop Singing"
"Make A Little Love"
"Confession"

URIAH HEEP - Wonderworld, High And Mighty Albums To Be Released On Limited Edition Vinyl Picture Discs




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