25 мар 2021



Выходит новая книга про URIAH HEEP



Двадцать пятого марта в Sonicbond Publishing состоится релиз новой книги про URIAH HEEP, "Uriah Heep In The 1970s", автором которой является Steve Pilkington, музыкальный журналист, редактор журнала Rock Society, один из администраторов Velvet Thunder и ведущий еженедельного радиошоу "A Saucerful Of Prog".







+2 -1



просмотров: 294