сегодня



Президент Metal Hall Of Fame почтил память Ли Керслейка



Президент Metal Hall Of Famе Pat Gesualdo, достигший договоренностей с четой Osbourne в том, чтобы признать заслуги Ли Керслейка должным образом, почтил память музыканта, скончавшегося в возрасте 73 лет:



«Для меня было большой честью помочь Ли исполнить его предсмертное желание получить награду за блестящие способности к сочинению партий ударных и песен на пластинках "Blizzard Of Ozz" и "Diary Of A Madman", что произошло спустя 39 лет. Также для меня стало честью, что мы вместе с Sharon и Ozzy сделали это возможным. Я очень благодарен им за это. Ли — икона игры на барабанах и наш герой. Мы никогда не сможем забыть его дружбу, великие песни и талант, которые он подарил миру, будучи барабанщиком Uriah Heep и Ozzy Osbourne».







+0 -0



просмотров: 118