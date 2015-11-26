URIAH HEEP завершили запись

В рамках беседы с лидером URIAH HEEP Mick'ом Box'ом тот рассказал о статусе работ над новым материалом:
«Мы недавно были в студии, где работали с Jay Ruston'ом, он продюсировал нашу прошлую пластинку и закончили все необходимые действия по новому альбому. И сейчас он в Лос-Анджелесе на сведении. Так что скоро можете ждать от нас пластинку».
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