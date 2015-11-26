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Uriah Heep

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4 ноя 2021 : 		 URIAH HEEP завершили запись

27 сен 2021 : 		 Вскрытие URIAH HEEP

12 авг 2021 : 		 Новый бокс-сет URIAH HEEP выйдет осенью

28 июл 2021 : 		 Трейлер к бокс-сету URIAH HEEP

24 июн 2021 : 		 Бокс-сет URIAH HEEP выйдет осенью

25 мар 2021 : 		 Видео с текстом от URIAH HEEP

25 мар 2021 : 		 Выходит новая книга про URIAH HEEP

1 мар 2021 : 		 Новое видео Ли Керслейка

14 фев 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления URIAH HEEP

17 янв 2021 : 		 Барабанщик PIGFACE — о Ли Керслейке

14 янв 2021 : 		 Гитарист URIAH HEEP: «Пока хватит здоровья, буду!»

13 янв 2021 : 		 COVID-19 нарушил планы URIAH HEEP

13 янв 2021 : 		 Президент Metal Hall Of Fame почтил память Ли Керслейка

2 янв 2021 : 		 Музыканты URIAH HEEP в Rock Meets Classic

23 дек 2020 : 		 Вышел пре-URIAH HEEP альбом

21 дек 2020 : 		 Выход посмертный альбом басиста URIAH HEEP

3 дек 2020 : 		 Биография URIAH HEEP выйдет весной

16 ноя 2020 : 		 Лидер URIAH HEEP: «Ну войдем в Зал Славы, так тому и быть, нет так нет»

20 сен 2020 : 		 Умер бывший барабанщик OZZY OSBOURNE и URIAH HEEP

1 сен 2020 : 		 Бокс-сет URIAH HEEP выйдет в октябре

9 авг 2020 : 		 URIAH HEEP начнут запись альбома в феврале

6 апр 2020 : 		 Гитарист URIAH HEEP о Rock Legends 2020 Cruise

6 апр 2020 : 		 Вокалист URIAH HEEP сотрудничает с Dale'ом Collins'ом

25 авг 2019 : 		 URIAH HEEP о 50-летнем юбилее

19 июл 2019 : 		 Клавишник URIAH HEEP выпустит новый альбом в августе

16 янв 2019 : 		 Видео с текстом от URIAH HEEP
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URIAH HEEP завершили запись



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В рамках беседы с лидером URIAH HEEP Mick'ом Box'ом тот рассказал о статусе работ над новым материалом:

«Мы недавно были в студии, где работали с Jay Ruston'ом, он продюсировал нашу прошлую пластинку и закончили все необходимые действия по новому альбому. И сейчас он в Лос-Анджелесе на сведении. Так что скоро можете ждать от нас пластинку».

URIAH HEEP Completes Recording New Album: 'We're Very Happy With It'





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