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Uriah Heep

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25 авг 2019 : 		 URIAH HEEP о 50-летнем юбилее

19 июл 2019 : 		 Клавишник URIAH HEEP выпустит новый альбом в августе

16 янв 2019 : 		 Видео с текстом от URIAH HEEP

27 дек 2018 : 		 Гитарист URIAH HEEP об уходе на пенсию

26 дек 2018 : 		 Лидер URIAH HEEP о возможном попадании в Зал славы рок-н-ролла

8 сен 2018 : 		 Новое видео URIAH HEEP

5 июн 2018 : 		 Новое видео URIAH HEEP

30 апр 2018 : 		 Новый альбом URIAH HEEP выйдет осенью

17 ноя 2017 : 		 URIAH HEEP отправятся в студию с продюсером Jay'ем Ruston'ом

27 сен 2017 : 		 Выходит новый релиз URIAH HEEP

28 янв 2017 : 		 Вокалисту URIAH HEEP нужна операция
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Профессиональное видео полного выступления URIAH HEEP



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Профессиональное видео полного выступления URIAH HEEP, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2019, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Grazed By Heaven"
"Too Scared To Run"
"Take Away My Soul"
"Rainbow Demon"
"Knockin' At My Door"
"Gypsy"
"Look At Yourself"
"July Morning"
"Lady In Black"
"Sunrise"
"Easy Livin'"



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