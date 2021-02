сегодня



Профессиональное видео полного выступления URIAH HEEP



Профессиональное видео полного выступления URIAH HEEP, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2019, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Grazed By Heaven"

"Too Scared To Run"

"Take Away My Soul"

"Rainbow Demon"

"Knockin' At My Door"

"Gypsy"

"Look At Yourself"

"July Morning"

"Lady In Black"

"Sunrise"

"Easy Livin'" http://www.uriah-heep.com







