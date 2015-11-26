Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TED NUGENT: «Байден — зомби!» 27
*Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO 27
*GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв» 24
*MIKE SHINODA: «LINKIN PARK сыграли роль в разрушении границ ... 23
*DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!» 20
[= ||| все новости группы



*

Uriah Heep

*



25 мар 2021 : 		 Видео с текстом от URIAH HEEP

25 мар 2021 : 		 Выходит новая книга про URIAH HEEP

1 мар 2021 : 		 Новое видео Ли Керслейка

14 фев 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления URIAH HEEP

17 янв 2021 : 		 Барабанщик PIGFACE — о Ли Керслейке

14 янв 2021 : 		 Гитарист URIAH HEEP: «Пока хватит здоровья, буду!»

13 янв 2021 : 		 COVID-19 нарушил планы URIAH HEEP

13 янв 2021 : 		 Президент Metal Hall Of Fame почтил память Ли Керслейка

2 янв 2021 : 		 Музыканты URIAH HEEP в Rock Meets Classic

23 дек 2020 : 		 Вышел пре-URIAH HEEP альбом

21 дек 2020 : 		 Выход посмертный альбом басиста URIAH HEEP

3 дек 2020 : 		 Биография URIAH HEEP выйдет весной

16 ноя 2020 : 		 Лидер URIAH HEEP: «Ну войдем в Зал Славы, так тому и быть, нет так нет»

20 сен 2020 : 		 Умер бывший барабанщик OZZY OSBOURNE и URIAH HEEP

1 сен 2020 : 		 Бокс-сет URIAH HEEP выйдет в октябре

9 авг 2020 : 		 URIAH HEEP начнут запись альбома в феврале

6 апр 2020 : 		 Гитарист URIAH HEEP о Rock Legends 2020 Cruise

6 апр 2020 : 		 Вокалист URIAH HEEP сотрудничает с Dale'ом Collins'ом

25 авг 2019 : 		 URIAH HEEP о 50-летнем юбилее

19 июл 2019 : 		 Клавишник URIAH HEEP выпустит новый альбом в августе

16 янв 2019 : 		 Видео с текстом от URIAH HEEP

27 дек 2018 : 		 Гитарист URIAH HEEP об уходе на пенсию

26 дек 2018 : 		 Лидер URIAH HEEP о возможном попадании в Зал славы рок-н-ролла

8 сен 2018 : 		 Новое видео URIAH HEEP

5 июн 2018 : 		 Новое видео URIAH HEEP

30 апр 2018 : 		 Новый альбом URIAH HEEP выйдет осенью
Показать далее
| - |

|||| 25 мар 2021

Видео с текстом от URIAH HEEP



*
zoom
*
* *
URIAH HEEP опубликовали официальное видео с текстом на песню "Lady In Black", созданное специально по случаю 50-летия с момента выхода. Этот трек никогда не выходил синглом в США или Великобритании, однако в Германии в 1977 году провел девять недель в Top20, еще семь недель в 1978 году и в результате принес коллективу награду Golden Lion, немецкий аналог Грэмми.

URIAH HEEP Celebrate 50th Anniversary Of "Lady In Black" Single With New Lyric Video



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 358

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом