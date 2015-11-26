25 мар 2021



Видео с текстом от URIAH HEEP



URIAH HEEP опубликовали официальное видео с текстом на песню "Lady In Black", созданное специально по случаю 50-летия с момента выхода. Этот трек никогда не выходил синглом в США или Великобритании, однако в Германии в 1977 году провел девять недель в Top20, еще семь недель в 1978 году и в результате принес коллективу награду Golden Lion, немецкий аналог Грэмми.

</div> </div> </div> </div>





+0 -1



просмотров: 358

