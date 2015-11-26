Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE TOP 2018 : Итоги года 110
*Видео с текстом от AVANTASIA 39
*Басист ANTHRAX: «Никуда мы не уйдём!» 36
*Новое видео проекта LINDEMANN 28
*Новые песни IN FLAMES 26
[= ||| все новости группы



*

Uriah Heep

*



27 дек 2018 : 		 Гитарист URIAH HEEP об уходе на пенсию

26 дек 2018 : 		 Лидер URIAH HEEP о возможном попадании в Зал славы рок-н-ролла

8 сен 2018 : 		 Новое видео URIAH HEEP

5 июн 2018 : 		 Новое видео URIAH HEEP

30 апр 2018 : 		 Новый альбом URIAH HEEP выйдет осенью

17 ноя 2017 : 		 URIAH HEEP отправятся в студию с продюсером Jay'ем Ruston'ом

27 сен 2017 : 		 Выходит новый релиз URIAH HEEP

28 янв 2017 : 		 Вокалисту URIAH HEEP нужна операция

31 окт 2016 : 		 Переиздания URIAH HEEP выходят в этом году

8 дек 2015 : 		 Новый релиз URIAH HEEP

11 окт 2015 : 		 Фрагмент концертного релиза URIAH HEEP

19 авг 2015 : 		 KEN HENSLEY, LEE KERSLAKE выступят в Москве с URIAH HEEP

19 дек 2014 : 		 Фрагмент нового DVD URIAH HEEP

9 дек 2014 : 		 Концертный релиз URIAH HEEP выйдет в феврале

29 май 2014 : 		 EPK от URIAH HEEP

19 май 2014 : 		 Новое видео URIAH HEEP

9 май 2014 : 		 URIAH HEEP выпустили сингл

22 апр 2014 : 		 Детали нового альбома URIAH HEEP

29 мар 2014 : 		 Новый альбом URIAH HEEP выйдет в июне

20 дек 2013 : 		 URIAH HEEP снимут концерт в Лондоне

15 дек 2013 : 		 URIAH HEEP начнут запись в январе...

29 май 2013 : 		 Детали похорон басиста URIAH HEEP

22 май 2013 : 		 Умер басист URIAH HEEP

18 апр 2013 : 		 Вокалист URIAH HEEP о временном возвращении в группу JOHN'a LAWTON'a

16 апр 2013 : 		 Гитарист URIAH HEEP рассказал о временном возвращении в группу JOHN'a LAWTON'a

13 апр 2013 : 		 John Lawton вернётся в URIAH HEEP на серию майских концертов
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Гитарист URIAH HEEP об уходе на пенсию



*
zoom
*
* *
Гитарист URIAH HEEP Mick Box в беседе с Southeast Wreck Metal ответил на вопрос, как он и его коллеги по группе продолжают сохранять такое плотное гастрольное расписание:

«Думаю, всё дело в том, что ты испытываешь страсть к тому, что делаешь... Если хочешь продолжать делать то, что делаешь, следи за собой. Если ты хочешь вести рок-н-ролльный образ жизни, то конец всегда один, и он не самый радужный. Так что мы просто следим за собой, мы обязательно следим за тем, чтобы хватало времени на сон, и всё такое. Это достаточно тяжёлая работа для 18-летнего, не говоря уже о людях нашего возраста. Но поскольку у вас есть страсть, которая движет вами, это дает вам энергию продолжать играть концерты день за днём».

На вопрос, думал ли он когда-нибудь о выходе на пенсию, 71-летний гитарист ответил:

«Единственное, что уходит на отдых, это резина вашего автомобиля, когда наступает зима (смеётся). Мы не уходим на пенсию. Мы никогда не думаем о таких вещах. Я считаю, что если ты начинаешь о таком думать, то обязательно накличешь беду. Мы всегда думаем о будущем: мы всегда выпускаем новую музыку; мы постоянно сочиняем; мы запишем ещё один альбом; и мы просто будем продолжать делать то, что нам нравится делать. Но ты никогда не ставишь себе эти ментальные блоки, что на самом деле полное безумие».



Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

streame


27 дек 2018, 23:23		Одна из тех групп, которые сочиняют новую музыку и хороши живьем даже без каких-либо скидок на возраст.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 603

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Frogleap Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом