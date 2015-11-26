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Гитарист URIAH HEEP об уходе на пенсию



Гитарист URIAH HEEP Mick Box в беседе с Southeast Wreck Metal ответил на вопрос, как он и его коллеги по группе продолжают сохранять такое плотное гастрольное расписание:



«Думаю, всё дело в том, что ты испытываешь страсть к тому, что делаешь... Если хочешь продолжать делать то, что делаешь, следи за собой. Если ты хочешь вести рок-н-ролльный образ жизни, то конец всегда один, и он не самый радужный. Так что мы просто следим за собой, мы обязательно следим за тем, чтобы хватало времени на сон, и всё такое. Это достаточно тяжёлая работа для 18-летнего, не говоря уже о людях нашего возраста. Но поскольку у вас есть страсть, которая движет вами, это дает вам энергию продолжать играть концерты день за днём».



На вопрос, думал ли он когда-нибудь о выходе на пенсию, 71-летний гитарист ответил:



«Единственное, что уходит на отдых, это резина вашего автомобиля, когда наступает зима (смеётся). Мы не уходим на пенсию. Мы никогда не думаем о таких вещах. Я считаю, что если ты начинаешь о таком думать, то обязательно накличешь беду. Мы всегда думаем о будущем: мы всегда выпускаем новую музыку; мы постоянно сочиняем; мы запишем ещё один альбом; и мы просто будем продолжать делать то, что нам нравится делать. Но ты никогда не ставишь себе эти ментальные блоки, что на самом деле полное безумие».





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