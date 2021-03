сегодня



Новое видео Ли Керслейка



HNE Recordings, подразделение Cherry Red Records, выпустит дебютный сольный альбом Ли Керслейка, получивший название "Eleventeen", в который войдут восемь композиций.



Трек-лист:



01. Celia Sienna



02. Take Nothing For Granted



03. Where Do We Go From Here



04. You May Be By Yourself (But You're Never Alone)



05. Port And A Brandy



06. You've Got A Friend



07. Home Is Where The Heart Is



08. Mom (Instrumental)













