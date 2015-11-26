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ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!»
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TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!»
45
ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...»
42
GUNNAR NELSON считает, что музыканты должны держаться подаль...
32
все новости группы
Uriah Heep
Великобритания
Hard Rock
http://www.uriah-heep.com
Myspace:
http://www.myspace.com/uheep
Facebook:
https://www.facebook.com/uriahheepofficial
3 дек 2020
:
Биография URIAH HEEP выйдет весной
16 ноя 2020
:
Лидер URIAH HEEP: «Ну войдем в Зал Славы, так тому и быть, нет так нет»
20 сен 2020
:
Умер бывший барабанщик OZZY OSBOURNE и URIAH HEEP
1 сен 2020
:
Бокс-сет URIAH HEEP выйдет в октябре
9 авг 2020
:
URIAH HEEP начнут запись альбома в феврале
6 апр 2020
:
Гитарист URIAH HEEP о Rock Legends 2020 Cruise
6 апр 2020
:
Вокалист URIAH HEEP сотрудничает с Dale'ом Collins'ом
25 авг 2019
:
URIAH HEEP о 50-летнем юбилее
19 июл 2019
:
Клавишник URIAH HEEP выпустит новый альбом в августе
16 янв 2019
:
Видео с текстом от URIAH HEEP
27 дек 2018
:
Гитарист URIAH HEEP об уходе на пенсию
26 дек 2018
:
Лидер URIAH HEEP о возможном попадании в Зал славы рок-н-ролла
8 сен 2018
:
Новое видео URIAH HEEP
5 июн 2018
:
Новое видео URIAH HEEP
30 апр 2018
:
Новый альбом URIAH HEEP выйдет осенью
17 ноя 2017
:
URIAH HEEP отправятся в студию с продюсером Jay'ем Ruston'ом
27 сен 2017
:
Выходит новый релиз URIAH HEEP
28 янв 2017
:
Вокалисту URIAH HEEP нужна операция
31 окт 2016
:
Переиздания URIAH HEEP выходят в этом году
8 дек 2015
:
Новый релиз URIAH HEEP
11 окт 2015
:
Фрагмент концертного релиза URIAH HEEP
19 авг 2015
:
KEN HENSLEY, LEE KERSLAKE выступят в Москве с URIAH HEEP
19 дек 2014
:
Фрагмент нового DVD URIAH HEEP
9 дек 2014
:
Концертный релиз URIAH HEEP выйдет в феврале
29 май 2014
:
EPK от URIAH HEEP
19 май 2014
:
Новое видео URIAH HEEP
9 май 2014
:
URIAH HEEP выпустили сингл
22 апр 2014
:
Детали нового альбома URIAH HEEP
29 мар 2014
:
Новый альбом URIAH HEEP выйдет в июне
20 дек 2013
:
URIAH HEEP снимут концерт в Лондоне
15 дек 2013
:
URIAH HEEP начнут запись в январе...
29 май 2013
:
Детали похорон басиста URIAH HEEP
22 май 2013
:
Умер басист URIAH HEEP
18 апр 2013
:
Вокалист URIAH HEEP о временном возвращении в группу JOHN'a LAWTON'a
16 апр 2013
:
Гитарист URIAH HEEP рассказал о временном возвращении в группу JOHN'a LAWTON'a
13 апр 2013
:
John Lawton вернётся в URIAH HEEP на серию майских концертов
11 мар 2013
:
Гитарист URIAH HEEP: "Мы всегда будем сочинять новый материал"
14 янв 2013
:
Басисту URIAH HEEP предстоит операция
27 ноя 2011
:
URIAH HEEP вновь сотрудничают с Concert Live
29 окт 2011
:
Автограф-сессия URIAH HEEP
1 авг 2011
:
Новый концертный релиз URIAH HEEP
7 апр 2011
:
Новое видео URIAH HEEP
25 фев 2011
:
Детали и семплы нового альбома URIAH HEEP
24 фев 2011
:
Обложка и трек-лист концертного альбома URIAH HEEP
7 фев 2011
:
Гитарист URIAH HEEP о Гэри Муре
1 фев 2011
:
URIAH HEEP на FRONTIERS RECORDS
20 янв 2011
:
Новый DVD URIAH HEEP выйдет в феврале
25 дек 2010
:
URIAH HEEP начали запись
23 дек 2010
:
URIAH HEEP готовы к студийной работе
11 сен 2010
:
URIAH HEEP планируют выпусть концертный альбом
24 май 2010
:
Гитарист URIAH HEEP о смерти DIO
10 фев 2010
:
Автограф-сессия URIAH HEEP
20 янв 2010
:
URIAH HEEP: «Мы чувствуем в себе огромный потенциал»
13 сен 2009
:
Семплы с нового сборника URIAH HEEP
3 май 2009
:
Умер бывший тур менеджер URIAH HEEP
20 дек 2008
:
Гитарист URIAH HEEP подводит итоги года
21 июл 2008
:
URIAH HEEP выступят в немецкой тюрьме
10 июн 2008
:
Концерты URIAH HEEP отменены
4 июн 2008
:
Концерты URIAH HEEP в России состоятся
4 июн 2008
:
URIAH HEEP отменили концерты в России, Молдове, Украине и Беларуси
2 янв 2007
:
URIAH HEEP готовятся к записи нового альбома
сегодня
Биография
URIAH HEEP
выйдет весной
16 апреля Wymer Publishing выпустят книгу Martin'a Popoff'a "Uriah Heep: A Visual Biography".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).