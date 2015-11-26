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Uriah Heep

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13 янв 2021 : 		 COVID-19 нарушил планы URIAH HEEP

13 янв 2021 : 		 Президент Metal Hall Of Fame почтил память Ли Керслейка

2 янв 2021 : 		 Музыканты URIAH HEEP в Rock Meets Classic

23 дек 2020 : 		 Вышел пре-URIAH HEEP альбом

21 дек 2020 : 		 Выход посмертный альбом басиста URIAH HEEP

3 дек 2020 : 		 Биография URIAH HEEP выйдет весной

16 ноя 2020 : 		 Лидер URIAH HEEP: «Ну войдем в Зал Славы, так тому и быть, нет так нет»

20 сен 2020 : 		 Умер бывший барабанщик OZZY OSBOURNE и URIAH HEEP

1 сен 2020 : 		 Бокс-сет URIAH HEEP выйдет в октябре

9 авг 2020 : 		 URIAH HEEP начнут запись альбома в феврале

6 апр 2020 : 		 Гитарист URIAH HEEP о Rock Legends 2020 Cruise

6 апр 2020 : 		 Вокалист URIAH HEEP сотрудничает с Dale'ом Collins'ом

25 авг 2019 : 		 URIAH HEEP о 50-летнем юбилее

19 июл 2019 : 		 Клавишник URIAH HEEP выпустит новый альбом в августе

16 янв 2019 : 		 Видео с текстом от URIAH HEEP

27 дек 2018 : 		 Гитарист URIAH HEEP об уходе на пенсию

26 дек 2018 : 		 Лидер URIAH HEEP о возможном попадании в Зал славы рок-н-ролла

8 сен 2018 : 		 Новое видео URIAH HEEP

5 июн 2018 : 		 Новое видео URIAH HEEP

30 апр 2018 : 		 Новый альбом URIAH HEEP выйдет осенью

17 ноя 2017 : 		 URIAH HEEP отправятся в студию с продюсером Jay'ем Ruston'ом

27 сен 2017 : 		 Выходит новый релиз URIAH HEEP

28 янв 2017 : 		 Вокалисту URIAH HEEP нужна операция

31 окт 2016 : 		 Переиздания URIAH HEEP выходят в этом году

8 дек 2015 : 		 Новый релиз URIAH HEEP

11 окт 2015 : 		 Фрагмент концертного релиза URIAH HEEP
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COVID-19 нарушил планы URIAH HEEP



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Гитарист URIAH HEEP Mick Box в недавнем интервью рассказал о планах по записи 26-го альбома группы:

«На самом деле у нас была забронирована студия здесь, в Англии, — та же самая студия, [где] мы записали "Living The Dream" (2018). И мы наняли Jay'я Ruston'a, того же продюсера, что работал над этим альбомом. Мы просто решили пойти тем же путём, потому что "Living The Dream" был тепло принят фэнами и СМИ как один из лучших альбомов в нашей карьере, и мы подумали, что сделаем шаг вперёд. Мы забронировали всё это на февраль, но затем мы оказались под замком в Англии ещё на месяц, что в итоге нарушило все планы. Мы не совсем уверены, могут ли люди приехать, и можем ли мы все собраться в одной комнате или нет — всё было крайне неопределённо. Так что у нас была забронирована студия. Но тем не менее мы всё ещё сочиняем как сумасшедшие, чтобы альбом был готов, и когда всё уляжется и, надеюсь, COVID исчезнет, мы могли бы отправиться в студию и записать новый альбом. И все шоу, которые у нас были в 2020 году, сейчас [перенесены] на 2021 год, мы надеемся, что всё закончится и мы сможем вернуться к каким-нибудь нормальным условиям жизни».

URIAH HEEP





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