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COVID-19 нарушил планы URIAH HEEP



Гитарист URIAH HEEP Mick Box в недавнем интервью рассказал о планах по записи 26-го альбома группы:



«На самом деле у нас была забронирована студия здесь, в Англии, — та же самая студия, [где] мы записали "Living The Dream" (2018). И мы наняли Jay'я Ruston'a, того же продюсера, что работал над этим альбомом. Мы просто решили пойти тем же путём, потому что "Living The Dream" был тепло принят фэнами и СМИ как один из лучших альбомов в нашей карьере, и мы подумали, что сделаем шаг вперёд. Мы забронировали всё это на февраль, но затем мы оказались под замком в Англии ещё на месяц, что в итоге нарушило все планы. Мы не совсем уверены, могут ли люди приехать, и можем ли мы все собраться в одной комнате или нет — всё было крайне неопределённо. Так что у нас была забронирована студия. Но тем не менее мы всё ещё сочиняем как сумасшедшие, чтобы альбом был готов, и когда всё уляжется и, надеюсь, COVID исчезнет, мы могли бы отправиться в студию и записать новый альбом. И все шоу, которые у нас были в 2020 году, сейчас [перенесены] на 2021 год, мы надеемся, что всё закончится и мы сможем вернуться к каким-нибудь нормальным условиям жизни».













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