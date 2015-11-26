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Uriah Heep

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21 дек 2020 : 		 Выход посмертный альбом басиста URIAH HEEP

3 дек 2020 : 		 Биография URIAH HEEP выйдет весной

16 ноя 2020 : 		 Лидер URIAH HEEP: «Ну войдем в Зал Славы, так тому и быть, нет так нет»

20 сен 2020 : 		 Умер бывший барабанщик OZZY OSBOURNE и URIAH HEEP

1 сен 2020 : 		 Бокс-сет URIAH HEEP выйдет в октябре

9 авг 2020 : 		 URIAH HEEP начнут запись альбома в феврале

6 апр 2020 : 		 Гитарист URIAH HEEP о Rock Legends 2020 Cruise

6 апр 2020 : 		 Вокалист URIAH HEEP сотрудничает с Dale'ом Collins'ом

25 авг 2019 : 		 URIAH HEEP о 50-летнем юбилее

19 июл 2019 : 		 Клавишник URIAH HEEP выпустит новый альбом в августе

16 янв 2019 : 		 Видео с текстом от URIAH HEEP

27 дек 2018 : 		 Гитарист URIAH HEEP об уходе на пенсию

26 дек 2018 : 		 Лидер URIAH HEEP о возможном попадании в Зал славы рок-н-ролла

8 сен 2018 : 		 Новое видео URIAH HEEP

5 июн 2018 : 		 Новое видео URIAH HEEP

30 апр 2018 : 		 Новый альбом URIAH HEEP выйдет осенью

17 ноя 2017 : 		 URIAH HEEP отправятся в студию с продюсером Jay'ем Ruston'ом

27 сен 2017 : 		 Выходит новый релиз URIAH HEEP

28 янв 2017 : 		 Вокалисту URIAH HEEP нужна операция

31 окт 2016 : 		 Переиздания URIAH HEEP выходят в этом году

8 дек 2015 : 		 Новый релиз URIAH HEEP

11 окт 2015 : 		 Фрагмент концертного релиза URIAH HEEP

19 авг 2015 : 		 KEN HENSLEY, LEE KERSLAKE выступят в Москве с URIAH HEEP

19 дек 2014 : 		 Фрагмент нового DVD URIAH HEEP

9 дек 2014 : 		 Концертный релиз URIAH HEEP выйдет в феврале

29 май 2014 : 		 EPK от URIAH HEEP
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Выход посмертный альбом басиста URIAH HEEP



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Тревор Болдер играл в составе ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS, WISHBONE ASH и URIAH HEEP, но в 2013 году ушел из жизни. Он оставил незаконченный материал, который его друзья и семья в память о нем решили закончить и выпустить в свет. В записи "Sail The Rivers" в качестве гостей принимали участие коллеги по URIAH HEEP Mick Box и Ли Керслейк (также недавно ушедший из жизни) и коллега по WISHBONE ASH Laurie Wisefield, а также друзья Тревора. За оформление релиза отвечал Ioannis, создававший оформление для альбомов URIAH HEEP когда там еще играл Болдер. Партии вокала для диска записывали Тревор и Derk Gallagher.

Вдова музыканта, Шелли Болдер: «Тревор был бы так горд. Это была его мечта - продюсировать сольный альбом, над которым он так много работал. К сожалению, он не смог осуществить эту мечту. Благодаря волшебству друзей и семьи, мы все можем наслаждаться его прекрасной музыкой, которая теперь может жить вечно. Если бы Тревор был с нами, я думаю, он бы посвятил это Ли Керслейку, который привнес так много радости в нашу жизнь».

CD версия будет доступна усилиями Bolder Records (via Cherry Red) на Рождество, в цифровом варианте пластинка появится в начале 2021 года.

URIAH HEEP Bass Player TREVOR BOLDER's Legacy Enhanced By Posthumous Solo Album 'Sail The Rivers'



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