Выход посмертный альбом басиста URIAH HEEP



Тревор Болдер играл в составе ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS, WISHBONE ASH и URIAH HEEP, но в 2013 году ушел из жизни. Он оставил незаконченный материал, который его друзья и семья в память о нем решили закончить и выпустить в свет. В записи "Sail The Rivers" в качестве гостей принимали участие коллеги по URIAH HEEP Mick Box и Ли Керслейк (также недавно ушедший из жизни) и коллега по WISHBONE ASH Laurie Wisefield, а также друзья Тревора. За оформление релиза отвечал Ioannis, создававший оформление для альбомов URIAH HEEP когда там еще играл Болдер. Партии вокала для диска записывали Тревор и Derk Gallagher.



Вдова музыканта, Шелли Болдер: «Тревор был бы так горд. Это была его мечта - продюсировать сольный альбом, над которым он так много работал. К сожалению, он не смог осуществить эту мечту. Благодаря волшебству друзей и семьи, мы все можем наслаждаться его прекрасной музыкой, которая теперь может жить вечно. Если бы Тревор был с нами, я думаю, он бы посвятил это Ли Керслейку, который привнес так много радости в нашу жизнь».



CD версия будет доступна усилиями Bolder Records (via Cherry Red) на Рождество, в цифровом варианте пластинка появится в начале 2021 года.







