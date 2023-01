сегодня



MICK BOX представляет новый URIAH HEEP



В видео, опубликованном ниже, MICK BOX знакомит с виниловой версией нового альбома URIAH HEEP Chaos & Colour, релиз которого намечен на 27 января на Silver Lining Music:



01. Save Me Tonight

02. Silver Sunlight

03. Hail The Sunrise

04. Age Of Changes*

05. Hurricane

06. One Nation, One Sun

07. Golden Light

08. You'll Never Be Alone

09. Fly Like An Eagle

10. Freedom To Be Free

11. Closer To Your Dreams*

12. Save Me Tonight (Demo)**



* CD and digital only

** Deluxe CD only







