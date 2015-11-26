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Uriah Heep

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17 янв 2022 : 		 Еще два винила URIAH HEEP

16 дек 2021 : 		 Первые альбомы URIAH HEEP выйдут на цветном виниле

4 ноя 2021 : 		 URIAH HEEP завершили запись

27 сен 2021 : 		 Вскрытие URIAH HEEP

12 авг 2021 : 		 Новый бокс-сет URIAH HEEP выйдет осенью

28 июл 2021 : 		 Трейлер к бокс-сету URIAH HEEP

24 июн 2021 : 		 Бокс-сет URIAH HEEP выйдет осенью

25 мар 2021 : 		 Видео с текстом от URIAH HEEP

25 мар 2021 : 		 Выходит новая книга про URIAH HEEP

1 мар 2021 : 		 Новое видео Ли Керслейка

14 фев 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления URIAH HEEP

17 янв 2021 : 		 Барабанщик PIGFACE — о Ли Керслейке

14 янв 2021 : 		 Гитарист URIAH HEEP: «Пока хватит здоровья, буду!»

13 янв 2021 : 		 COVID-19 нарушил планы URIAH HEEP

13 янв 2021 : 		 Президент Metal Hall Of Fame почтил память Ли Керслейка

2 янв 2021 : 		 Музыканты URIAH HEEP в Rock Meets Classic

23 дек 2020 : 		 Вышел пре-URIAH HEEP альбом

21 дек 2020 : 		 Выход посмертный альбом басиста URIAH HEEP

3 дек 2020 : 		 Биография URIAH HEEP выйдет весной

16 ноя 2020 : 		 Лидер URIAH HEEP: «Ну войдем в Зал Славы, так тому и быть, нет так нет»

20 сен 2020 : 		 Умер бывший барабанщик OZZY OSBOURNE и URIAH HEEP

1 сен 2020 : 		 Бокс-сет URIAH HEEP выйдет в октябре

9 авг 2020 : 		 URIAH HEEP начнут запись альбома в феврале

6 апр 2020 : 		 Гитарист URIAH HEEP о Rock Legends 2020 Cruise

6 апр 2020 : 		 Вокалист URIAH HEEP сотрудничает с Dale'ом Collins'ом

25 авг 2019 : 		 URIAH HEEP о 50-летнем юбилее
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Еще два винила URIAH HEEP



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BMG продолжат выпуск лимитированной серии винила с изображениями от URIAH HEEP — 25 февраля станут доступны "Demons And Wizards" и "The Magician’s Birthday".

Трек-лист "Demons And Wizards":

A-Side:
"The Wizard" (2017 – Remaster)
"Traveller In Time" (2017 – Remaster)
"Easy Livin’" (2017 – Remaster)
"Poet’s Justice" (2017 – Remaster)
"Circle Of Hands" (2017 – Remaster)

B-Side:
"Rainbow Demon" (2017 – Remaster)
"All My Life" (2017 – Remaster)
"Paradise" (2017 – Remaster)
"The Spell" (2017 – Remaster)

Трек-лист "The Magicians Birthday":

A-Side:
"Sunrise"
"Spider Women"
"Blind Eye"
"Echo’s In The Dark"
"Rain"

B-Side:
"Sweet Lorraine"
"Tales"
"The Magician’s Birthday"

URIAH HEEP - Demons And Wizards, The MagicianвЂ™s Birthday Albums Available On Limited Edition Picture Discs In February



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