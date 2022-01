сегодня



Еще два винила URIAH HEEP



BMG продолжат выпуск лимитированной серии винила с изображениями от URIAH HEEP — 25 февраля станут доступны "Demons And Wizards" и "The Magician’s Birthday".



Трек-лист "Demons And Wizards":



A-Side:

"The Wizard" (2017 – Remaster)

"Traveller In Time" (2017 – Remaster)

"Easy Livin’" (2017 – Remaster)

"Poet’s Justice" (2017 – Remaster)

"Circle Of Hands" (2017 – Remaster)



B-Side:

"Rainbow Demon" (2017 – Remaster)

"All My Life" (2017 – Remaster)

"Paradise" (2017 – Remaster)

"The Spell" (2017 – Remaster)



Трек-лист "The Magicians Birthday":



A-Side:

"Sunrise"

"Spider Women"

"Blind Eye"

"Echo’s In The Dark"

"Rain"



B-Side:

"Sweet Lorraine"

"Tales"

"The Magician’s Birthday"







+0 -0



просмотров: 122