Басист THE HALO EFFECT: «Мы не соревнуемся с IN FLAMES»



В рамках недавней беседы у Peter'a Iwers'a спросили, думал ли он и коллеги по группе перед выходом дебютного альбома как на THE HALO EFFECT отреагируют поклонники IN FLAMES:



«Ну, нам часто напоминали: «Не забывайте, что вы все когда-то играли вместе» или «вы играли в этой группе», и это, типа, нам это и так известно, но мы не поэтому создали THE HALO EFFECT. Мы создали THE HALO EFFECT, потому что хотели снова играть вместе, а некоторые из нас никогда не играли вместе, и, очевидно, что именно такое сочетание музыкантов никогда не играло вместе. Я знал, что будет много сравнений, разговоров о соперничестве и тому подобном. Но если вы знаете меня и знаете людей, которые меня окружают, вы знаете, что такого понятия, как соперничество, не существует. Я стараюсь ладить со всеми, и это касается и IN FLAMES.



Нет никакого соперничества, нет ничего подобного. Давайте просто уберем это с глаз долой. Я все еще управляю рестораном вместе с Björn [Gelotte, гитарист IN FLAMES]. Мы по-прежнему общаемся друг с другом по несколько раз в неделю и все такое прочее. Но, несмотря на это, когда альбом вышел и отзывы были настолько положительными, я не думал об этом, не питал никаких надежд, как сейчас [когда мы готовимся к выходу второго альбома THE HALO EFFECT, «March Of The Unheard»] — музыка готова, я счастлив, я не нервничаю. Конечно, когда придет реальная реакция, если это возможно, я всегда буду говорить: «Ах, слава богу». Но в тот момент мы были просто счастливы, потому что к выходу «Days Of The Lost» мы готовились около двух лет. Мы создали группу как раз перед пандемией, и тогда мы смогли сидеть в студии, на репетициях, писать музыку и не торопиться. А когда мы закончили и были готовы выпустить альбом, нам пришлось ждать еще полтора года или около того, прежде чем можно было приступить к реализации плана. И в этот раз у нас были песни, которые писались по ходу работы, и нам пришлось выделить немного больше времени на студию, чем раньше, и сосредоточиться. Но никакого стресса не было. Не было ничего подобного. Так что я очень хочу выпустить музыку. Я не нервничаю. Конечно, будут сравнения с IN FLAMES, как всегда, но и с первой пластинкой, как и должно быть. Я рад тому, что могу выпустить свежую музыку. Я обязан это сказать».







