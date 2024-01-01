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The Halo Effect

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Новый альбом THE HALO EFFECT выйдет в начале 2025 года



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Вокалист THE HALO EFFECT Mikael Stanne в недавнем интервью рассказал о том, когда же ждать вторую пластинку:

«Все было сделано уже давно. Да, я полагаю, это самая сложная часть для наших лейблов - втиснуть материал в рамки и оставить достаточно места для продвижения и убедиться, что все о нем узнают. Поэтому мы перенесли релиз на начало следующего года. Но синглы начнут выходить после выхода [нового альбома DARK TRANQUILLITY]. Вот такая идея. Но это действительно круто. Я невероятно горжусь этой работой. Он звучит потрясающе. Niclas [Engelin, гитарист THE HALO EFFECT] и Jesper [Strömblad, гитарист THE HALO EFFECT] написали несколько невероятных песен, которые очень — как мне кажется — отличаются уровнем свободы и доверительности. Потому что на первом альбоме мы лишь рассуждали: «Да, давайте посмотрим, что получится». Сейчас мы чувствуем себя более уверенной группой. Теперь все точно знают, что делать, поэтому альбом звучит потрясающе. И это будет круто. Да, он выйдет в начале следующего года. А после этого мы отправимся в турне по Европе. Так что впереди, как всегда, напряженные времена. Но это здорово. Полагаю, мы объявим об этой пластинке в конце сентября».

На вопрос о том, кто будет играть в туре, Strömblad или Patrik Jensen, Michael сказал:

«Пока больше идет к тому, что Patrik. Если Jesper будет готов, то присоединится к нам. Но это всегда зависит от него. И мы всегда говорили: «Да, мы в деле. Jensen всегда с нами, но если Jesper захочет играть, то мы готовы». Так что это своего рода сделка, которую мы заключили в самом начале нашего пути».




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