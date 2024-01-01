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*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
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The Halo Effect

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Басист THE HALO EFFECT думает о книге



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В рамках недавнего интервью у PETER'a IWERS'a спросили, не думал ли он о том, чтобы написать автобиографию, на что он ответил:

«Несколько лет назад мы выпустили книгу под названием „An Odd Story“. Я бы не сказал, что это биография как таковая, но это история о нас с Daniel'ом [Svensson, бывший барабанщик IN FLAMES и нынешний барабанщик THE HALO EFFECT]. Она начинается с наших последних выступлений с IN FLAMES и заканчивается первым шоу THE HALO EFFECT, а затем все, что было между ними. И автор, он долго-долго брал у нас интервью, по отдельности, а потом вместе, потом он путешествовал с нами, потом он провел с нами много времени и написал то, что видел. В общем, это все, с чем я справился.

Никто не обращался ко мне с предложением написать автобиографию, но у меня много материала, и мне есть что рассказать. Меня беспокоит то, что каждый раз, когда я читаю чью-то биографию, в ней всегда присутствует какая-то злость — возможно, это не совсем желчь, но она выливается в злость. И я думаю, что это стыдно, потому что я хочу радоваться жизни, которую я прожил, а не казаться злым, потому что это не так. Так что мне есть что рассказать, но я очень, очень хочу, чтобы эта история была рассказана в позитивном ключе. Даже к мрачным вещам нужно подходить по-другому. Так что, безусловно, я открыт для подобного.

Одна из лучших биографий, которые я когда-либо читал, — «Red» Sammy Hager'a. Хотя он и говорит, что был таким засранцем, но все равно с улыбкой, потому что он никогда не хотел им быть. И я думаю, что это очень вдохновляющая история, и, похоже, у него прекрасные отношения с детьми и все такое.

У меня уже много всего записано, что я на самом деле когда-то сделал. Я писал на протяжении всего времени существования IN FLAMES, отрывки то тут, то там. Я знаю, как я хочу, чтобы все начиналось — у меня есть первая глава. Так что да, может быть, когда-нибудь. Дело в том, что когда я пишу, мне нужно войти в состояние сочинительства и мысленно вернуться в прошлое, чтобы отвлечься на некоторое время».




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