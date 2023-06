26 июн 2023



Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD



Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD, которое состоялось 23 июня в Madison Square Garden, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Game Over

02. Mattel

03. Afterlife

04. Hail To The King

05. We Love You

06. Buried Alive

07. The Stage

08. So Far Away

09. Nobody

10. Nightmare

11. Bat Country

12. Unholy Confessions

13. A Little Piece Of Heaven



Encore:



14. G

15. (O)rdinary

16. (D)eath







+1 -0



просмотров: 235