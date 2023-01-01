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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 60
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 34
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 25
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
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Avenged Sevenfold

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26 июн 2023 : 		 Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD

22 июн 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD о концерте в Лос-Анджелесе

15 июн 2023 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

31 май 2023 : 		 Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD

30 май 2023 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD: «Мы всегда стараемся достичь того, чего еще не достигали»

22 май 2023 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

14 май 2023 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

13 май 2023 : 		 Новая песня AVENGED SEVENFOLD

3 май 2023 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Стоимость нашего тура выросла на 2 миллиона»

25 апр 2023 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «На новом альбоме много крутых поворотов»

22 апр 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD устроят предпрослушивание

28 мар 2023 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о новом альбоме: «Мы входим и выходим»

14 мар 2023 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

1 ноя 2022 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Выпьем за 6!»

23 окт 2022 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD хвалит продюсера

30 сен 2022 : 		 AVENGED SEVENFOLD завершили сведение

24 апр 2022 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Альбом уже готов, но... Не готов»

16 мар 2022 : 		 Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори гей»

10 фев 2022 : 		 AVENGED SEVENFOLD записывались с оркестром из 78 человек

10 янв 2022 : 		 Ждите на новом альбоме AVENGED SEVENFOLD влияние Канье Уэста

29 дек 2021 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о новом альбоме

12 ноя 2021 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Мы выпустим альбом, когда будем готовы»

4 окт 2021 : 		 AVENGED SEVENFOLD исполняют MISFITS

20 июл 2021 : 		 Новый альбом AVENGED SEVENFOLD выйдет до лета

17 май 2021 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD — о занятиях на карантине

11 май 2021 : 		 Очередные успехи AVENGED SEVENFOLD
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|||| 26 июн 2023

Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD



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Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD, которое состоялось 23 июня в Madison Square Garden, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Game Over
02. Mattel
03. Afterlife
04. Hail To The King
05. We Love You
06. Buried Alive
07. The Stage
08. So Far Away
09. Nobody
10. Nightmare
11. Bat Country
12. Unholy Confessions
13. A Little Piece Of Heaven

Encore:

14. G
15. (O)rdinary
16. (D)eath




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