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Вокалист AVENGED SEVENFOLD о разницах в площадках



Вокалист AVENGED SEVENFOLD M. Shadows в недавнем интервью ответил на вопрос, что ему больше по душе — выступления на аренах в качестве хэдлайнера или в составе большого рок-фестиваля:



«Думаю, у того и другого есть свои плюсы. Оба варианта интересны. Я считаю, что с точки зрения уверенности в том, что ты хорошо звучишь, и контроля над всем, это должны быть маленькие площадки. Даже если ты выступаешь где-то вроде какого-то склада — что-то вроде Форума [в Лос-Анджелесе], который сейчас переделан под музыку, или что-то меньшее, чем подобная площадка —там всегда будет много пота и энергии, и ты знаешь, что все звучит хорошо, потому что ты можешь почувствовать атмосферу. На некоторых фестивалях все только проецируется, потом снова проецируется, потом снова проецируется, и ты видишь, как кулак поднимается вверх, а потом у всех идет четырехсекундная задержка, и ты просто думаешь: "Я не знаю, что слышат эти люди. Может, это хорошо, а может, и нет".



Для артистов многое зависит от уверенности в себе, и если ты знаешь, что звучит хорошо, и знаешь, что ты крут, то это дает круговую энергию, которая возвращается к аудитории. И на фестивалях вы можете это получить, но я совершенно точно могу сказать, что будучи на сцене задаюсь вопросом: "Что вообще здесь происходит?", потому что иногда все иногда от тебя отражается и не цепляет. Но есть отличные фестивали, а есть такие, о которых ты понимаешь, что они просто ужасны, и ты думаешь лишь об одном: "Пожалуйста, заберите меня отсюда". Я могу сказать по нашему звукорежиссеру... Если он делает вот так [делает энергичное движение обеими руками над воображаемой звуковой панелью], то у нас проблемы».







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