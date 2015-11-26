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Avenged Sevenfold

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Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Мы выпустим альбом, когда будем готовы»



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Вокалист AVENGED SEVENFOLD M. Shadows в рамках недавнего интервью рассказал о статусе работы над новым материалом:

«Песни уже готовы. Мне осталось записать вокал, а также струнные. А со струнными проблема в том, что в Лос-Анджелесе не разрешают людям находиться на расстоянии двух метров друг от друга. И у нас есть опыт — я не буду говорить, что такой опыт есть у группы, но наш продюсер работал над некоторыми записями, и он сказал: "Слушай, ты ставишь кого-то на расстоянии двух метров друг от друга и включаешь микрофон, и это не звучит как группа, играющая вместе. Они слышат ноты немного не так. Нет единого звука. И в итоге у нас куча ненастроенных скрипачей и ненастроенных певцов. И мне приходится сидеть и пытаться это исправить. Так что я предлагаю либо поехать в Прагу и сделать всё как задумано, либо просто подождать". И вот мы всё ещё ждём, потому что мы не хотим ехать в Прагу и записывать всё там. Я к тому, что есть так много мелочей, и мы просто не хотим идти на компромисс».

По словам M. Shadows, он и его коллеги по группе не спешат выпускать свой новый лонгплей и отправляться в турне для его продвижения:

«Мы просто пытаемся убедиться, что все, кто мысленно хочет поехать в турне и поддержать пластинку, будут иметь возможность поддержать её, — это не ситуация "стоп-энд-гоу". Мы выпустим альбом тогда, когда захотим его выпустить. В этом вся суть. Люди думают, что мы работаем на них.

В конце концов каждый должен решить: "Я готов поддержать альбом". Вы просто должны убедиться, что готовы к этому морально.

Я не хочу намекать, что у нас в группе есть подобные проблемы — это совершенно не так, но люди также очень внимательно относятся к своей жизни и к тому, как она сейчас устроена, и они хотят быть счастливыми, и я думаю, что фанаты хотят, чтобы мы были счастливы.

Мы очень счастливы в цифровом мире, в который переходим, и с NFT, и мы будем счастливы, когда выйдет альбом. И когда мы будем выступать с концертами, мы будем счастливы. Но просто знайте, что если мы готовы выйти на сцену, то мы в хорошем расположении духа».

M. SHADOWS On New AVENGED SEVENFOLD Album:





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