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Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори гей»



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Вокалист DISTURBED David Draiman и вокалист AVENGED SEVENFOLD M. Shadows публично раскритиковали так называемый законопроект Флориды «Не говори "гей"».

Законопроект под названием «Родительские права в образовании» критики окрестили законопроектом «Не говори "гей"», поскольку он направлен на запрет обсуждения вопросов пола и сексуальности с младшими школьниками.

В четверг (20 марта) Draiman, который недавно объявил о планах переехать в Майами из Гонолулу, опубликовал в своём Твиттере статью Miami Herald о протестах, вспыхнувших во Флориде после принятия спорного законопроекта законодательным органом штата, и написал следующее сообщение:

«Это чертовски смешно. #GAYGAYGAYGAYGAYGAYGAYGAYGAYGAYGAYGAY».

M. Shadows также отреагировал на твит Draiman'а, добавив:

«Я родитель 7- и 9-летних детей, а они спрашивали о сексе и использовали слово "гей" в уничижительной форме. В этом возрасте дети всё понимают, поэтому я считаю, что чем быстрее мы объясним и покажем сочувствие ко всем людям, тем лучше... В том числе в школе. (Я прочитал полный текст законопроекта)».

Законопроект «"Родительские права в образовании» прошёл в Сенате Флориды с результатом 22/17 голосов во вторник, 8 марта.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис выступил в защиту законопроекта, который также включает меры, дающие родителям более широкий доступ к образовательным и медицинским записям их детей.

«Совершенно очевидно, что сейчас мы наблюдаем большое внимание к трансгендерности, рассказывая детям о том, что они могут выбирать пол. Я не думаю, что родители хотят этого для этих маленьких детей», — сказал ДеСантис.

Если ДеСантис подпишет законопроект, школьным учителям и персоналу будет запрещено проводить с учениками занятия по вопросам сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Родители также смогут подать в суд на школьный округ, если эта политика будет нарушена.

DISTURBED And AVENGED SEVENFOLD Singers Speak Out Against Florida




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