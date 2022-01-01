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Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори гей»



Вокалист DISTURBED David Draiman и вокалист AVENGED SEVENFOLD M. Shadows публично раскритиковали так называемый законопроект Флориды «Не говори "гей"».



Законопроект под названием «Родительские права в образовании» критики окрестили законопроектом «Не говори "гей"», поскольку он направлен на запрет обсуждения вопросов пола и сексуальности с младшими школьниками.



В четверг (20 марта) Draiman, который недавно объявил о планах переехать в Майами из Гонолулу, опубликовал в своём Твиттере статью Miami Herald о протестах, вспыхнувших во Флориде после принятия спорного законопроекта законодательным органом штата, и написал следующее сообщение:



«Это чертовски смешно. #GAYGAYGAYGAYGAYGAYGAYGAYGAYGAYGAYGAY».



M. Shadows также отреагировал на твит Draiman'а, добавив:



«Я родитель 7- и 9-летних детей, а они спрашивали о сексе и использовали слово "гей" в уничижительной форме. В этом возрасте дети всё понимают, поэтому я считаю, что чем быстрее мы объясним и покажем сочувствие ко всем людям, тем лучше... В том числе в школе. (Я прочитал полный текст законопроекта)».



Законопроект «"Родительские права в образовании» прошёл в Сенате Флориды с результатом 22/17 голосов во вторник, 8 марта.



Губернатор Флориды Рон ДеСантис выступил в защиту законопроекта, который также включает меры, дающие родителям более широкий доступ к образовательным и медицинским записям их детей.



«Совершенно очевидно, что сейчас мы наблюдаем большое внимание к трансгендерности, рассказывая детям о том, что они могут выбирать пол. Я не думаю, что родители хотят этого для этих маленьких детей», — сказал ДеСантис.



Если ДеСантис подпишет законопроект, школьным учителям и персоналу будет запрещено проводить с учениками занятия по вопросам сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Родители также смогут подать в суд на школьный округ, если эта политика будет нарушена.







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