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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 46
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 19
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
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Avenged Sevenfold

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1 ноя 2022 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Выпьем за 6!»

23 окт 2022 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD хвалит продюсера

30 сен 2022 : 		 AVENGED SEVENFOLD завершили сведение

24 апр 2022 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Альбом уже готов, но... Не готов»

16 мар 2022 : 		 Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори гей»

10 фев 2022 : 		 AVENGED SEVENFOLD записывались с оркестром из 78 человек

10 янв 2022 : 		 Ждите на новом альбоме AVENGED SEVENFOLD влияние Канье Уэста

29 дек 2021 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о новом альбоме

12 ноя 2021 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Мы выпустим альбом, когда будем готовы»

4 окт 2021 : 		 AVENGED SEVENFOLD исполняют MISFITS

20 июл 2021 : 		 Новый альбом AVENGED SEVENFOLD выйдет до лета

17 май 2021 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD — о занятиях на карантине

11 май 2021 : 		 Очередные успехи AVENGED SEVENFOLD

23 апр 2021 : 		 AVENGED SEVENFOLD получили платину

23 мар 2021 : 		 AVENGED SEVENFOLD получили платину

14 мар 2021 : 		 Видео из студии AVENGED SEVENFOLD

2 мар 2021 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о новом диске

23 фев 2021 : 		 AVENGED SEVENFOLD в процессе записи

7 янв 2021 : 		 AVENGED SEVENFOLD в процессе записи

8 окт 2020 : 		 AVENGED SEVENFOLD работали над альбомом

21 июл 2020 : 		 AVENGED SEVENFOLD — об Энио Морриконе

10 июн 2020 : 		 AVENGED SEVENFOLD работают над новым материалом

5 июн 2020 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о том, почему он за "Black Lives Matter"

18 янв 2020 : 		 Новые релизы AVENGED SEVENFOLD

17 янв 2020 : 		 Нереализованный трек AVENGED SEVENFOLD

1 янв 2020 : 		 Музыканты AVENGED SEVENFOLD любят BILLIE EILISH
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Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Выпьем за 6!»



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M. Shadows отметил годовщину с момента выхода "The Stage":

«6 лет назад мы стояли на крыше Capitol Records и выступали с концертом, который транслировался по всему миру. В 12 часов по полуночи мы сделали то, что до нас не делала ни одна другая металлическая группа, и неожиданно выпустили наш новый альбом "The Stage". Для тех, кто провёл с ним время... это новое прогрессивное звучание пробило себе путь в их души. Экзистенциализм, искусственный интеллект и история мира были представлены в полном объёме. Этот альбом позволил нам расправить крылья в музыкальном плане и заявить миру, что вы никогда не знаете, что вы получите от альбома AVENGED SEVENFOLD. Я верю, что этот альбом как ни один другой, который мы сделали, будет продолжать совершенствоваться и выдержит испытание временем. Выпьем за 6 лет!»




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