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Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Выпьем за 6!»



M. Shadows отметил годовщину с момента выхода "The Stage":



«6 лет назад мы стояли на крыше Capitol Records и выступали с концертом, который транслировался по всему миру. В 12 часов по полуночи мы сделали то, что до нас не делала ни одна другая металлическая группа, и неожиданно выпустили наш новый альбом "The Stage". Для тех, кто провёл с ним время... это новое прогрессивное звучание пробило себе путь в их души. Экзистенциализм, искусственный интеллект и история мира были представлены в полном объёме. Этот альбом позволил нам расправить крылья в музыкальном плане и заявить миру, что вы никогда не знаете, что вы получите от альбома AVENGED SEVENFOLD. Я верю, что этот альбом как ни один другой, который мы сделали, будет продолжать совершенствоваться и выдержит испытание временем. Выпьем за 6 лет!»

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