Басист AVENGED SEVENFOLD: «Мы всегда стараемся достичь того, чего еще не достигали»



В рамках беседы с радио 99.7 The Blitz басист AVENGED SEVENFOLD Johnny Christ рассказал о новом альбоме "Life Is But A Dream…":



«Каждый альбом, к которому мы приступаем, имеет свои вызовы, и эти вызовы исходят изнутри. Мы хотим бросить вызов самим себе в нашем ремесле и попытаться достичь того, чего, надеюсь, никто ещё не пытался достичь до нас. И мы стараемся сделать это в меру наших возможностей. Мы делаем это на каждой пластинке — буквально на каждой. Так что когда пришло время записывать эту пластинку, мы чувствовали себя так же, как и в любое другое время. Конечно, перед нами вставали новые задачи. И мы хотели достичь того, чего мы не достигали раньше, как я только что сказал — не хочу продолжать повторять свою мысль. Но что касается общего ощущения, то это было очень похоже на то, как будто мы вышли из цикла "The Stage" и начали заново сочинять. На сочинение ушло около года, может быть, чуть больше года. И как раз когда мы были готовы забронировать студийное время, чтобы начать запись, разразилась пандемия и наложила множество ограничений на то, что мы могли сделать. Поэтому мы решили: "К чёрту всё. Мы просто расслабимся и подождём, пока не сможем сделать всё правильно — так, как мы хотим".



Если честно, для многих из нас в конечном итоге это сыграло положительную роль в наших личных делах. У нас новые семьи, и мы смогли быть дома с ними в течение длительного периода времени, отвозить детей в школу, на спорт, что было очень здорово. Возможно, у нас не было бы такой возможности, если бы не пандемия. И ещё одно — это дало нам время по-настоящему сконцентрироваться на записи в звуковом плане после того, как мы уже закончили её писать, и, возможно, вернуться пару раз назад и подумать: "Хорошо. Мы собирались сделать эти интерлюдии, и, возможно, нам больше не стоит их записывать. Давайте уберём всё лишнее и создадим лучшее, на что мы сейчас способны».







