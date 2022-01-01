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Avenged Sevenfold

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|||| 24 апр 2022

Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Альбом уже готов, но... Не готов»



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M. Shadows в рамках недавней беседы с "The Bob Lefsetz Podcast" рассказал о том, как продвигается процесс работы над новым материалом:

«Мы записали альбом несколько лет назад. Мы ещё не закончили работу над ним. Мы взяли своего рода перерыв на семью, COVID, непонятные гастрольные обстоятельства, некоторые изменения в нашей команде. И сейчас у нас остался один альбом на Warner Brothers Records. Мы закончим работу над этой пластинкой — я полагаю, что как раз в мае наш продюсер может вернуться к работе над пластинкой, — а затем мы собираемся свести её с Andy Wallace'ом в августе. А потом мы решим, будет ли он выпущен в первом квартале или в четвёртом квартале, или ещё какие будут варианты. А затем мы будем бронировать туры, продавать билеты, и всё такое прочее».

M. Shadows также затронул вопрос о том, что Warner Bros. подала в суд на AVENGED SEVENFOLD в конце 2015 года после ухода группы с лейбла, сославшейся на «правило семи лет» Трудового кодекса Калифорнии. Это правило позволяет сторонам расторгать контракты по истечении семи лет при наличии определённых неблагоприятных условий. Затем группа перешла на лейбл Capitol, который выпустил в октябре 2016 года "The Stage". Вокалист объяснил, почему AVENGED SEVENFOLD в итоге вернулись на Warner Bros.:

«В этом деле многое зависит от нас. Мы отменили старый пункт о семи годах, который мы пытались убрать из нашего договора, но на самом деле мы хотели вернуть наши записи — мы хотели заключить какую-то сделку и иметь возможность владеть нашими записями, или, возможно, переподписать договор и получить чек, — всё то, что можно сделать. А потом мы начали думать о семилетней оговорке, и нам захотелось посмотреть, сможем ли мы как-то помочь артистам в таком деле.

Люди, с которыми у нас были проблемы в Warner Brothers, которые просто не занимались группой, ушли, пришли новые люди, и мы, по сути, пошли на мировую, и они сказали, что ту запись вы сделали с Capitol Records, возвращайтесь в Warner Brothers, завершайте сделку, а дальше мы разберёмся с этой проблемой. Так что, безусловно, во всём этом деле было много подводных камней».

Рассказывая о том, почему AVENGED SEVENFOLD были так недовольны Warner Bros., прежде чем вернуться на лейбл, М. Shadows сообщил:

«Когда вышел наш альбом 2014 года "Hail To The King", мы заметили, что никому на лейбле не было дела до нашей группы. В основном они приходили на записи, приходили и проверяли альбом, но все были заняты своими телефонами, и не было никакой поддержки. Поэтому мы попытались заключить более выгодную сделку или хотя бы вернуть наши записи и уйти оттуда. Мы перешли на Capitol Records и выпустили пластинку. Я думаю, что мы единственная группа, которая выпустила альбом в то время, когда мы все ещё находились в процессе судебного разбирательства по поводу семилетнего контракта, что вызвало большой переполох между лейблами и нами».

На вопрос о том, как Capitol относится к возвращению AVENGED SEVENFOLD на Warner Bros. после того, как группа выпустила всего один альбом на прежнем лейбле, М. Shadows сказал:

«Мы обратились в Capitol, и они, конечно, знали, в какой ситуации мы находимся. Они не лохи — они не собираются подписывать с нами контракт и говорить: "Мы тут заключаем какую-то долгосрочную сделку". У нас была идея, что мы получим наш альбом обратно. По сути они выпустили для нас одну пластинку, а потом мы были свободны. Так что я думаю, что они, вероятно, ожидали, что произойдёт нечто подобное. Когда произошла смена режима в Warner Brothers, и, очевидно, те суммы денег, которые мы тратили на споры с ними, было разумным решением было просто замять это дело. Так что я думаю, что касается Capitol, то всё в порядке. Они получили свою пластинку, а мы поработали над ней — мы долгое время гастролировали с этим материалом. А теперь мы вернулись к завершению нашего контракта».

Положение «правила семи лет» в Трудовом кодексе Калифорнии позволяет лейблам получать деньги, которые были бы заработаны на непоставленных альбомах. В своем иске против AVENGED SEVENFOLD, Warner Bros. требовала возмещения убытков на основании того, что у группы оставался один альбом по контракту, в то время как группа утверждала, что большая текучесть кадров на лейбле привела к неудовлетворительным рабочим отношениям. Если бы AVENGED SEVENFOLD проиграли дело, то им пришлось бы заплатить от 5 до 10 миллионов долларов. Warner Bros. также было разрешено взыскать гонорар адвоката, который к 2018 году составил более 1,5 миллиона долларов.

M. SHADOWS Explains AVENGED SEVENFOLD





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