6 фев 2024



Басист AVENGED SEVENFOLD о создании нового альбома



JOHNNY CHRIST в интервью Lazer 103.3 рассказал о том, как AVENGED SEVENFOLD работали над альбомом "Life Is But A Dream…":



«Да, пожалуй, в этот раз все было немного иначе. В 2018 году мы перестали гастролировать. Нам пришлось отменить тур, который мы запланировали с PROPHETS OF RAGE. К сожалению, после долгого, изнурительного цикла, в котором мы работали над альбомом "The Stage" [2016 года], Matt повредил свои голосовые связки. И к концу работы мы были просто измотаны. Поэтому мы взяли пару месяцев перерыва — немного времени на восстановление — и в начале 2019 года практически сразу же приступили к работе. С тех пор мы записывали и работали над этими песнями, и только в прошлом году они были выпущены. Так что прошло четыре года с момента создания этого материала, прежде чем кто-то услышал, что мы делали.



Да, мы подошли к этому совсем по-другому. Мы хотели добиться разнообразия в звучании и бросить себе творческий вызов, чтобы избавиться от лишнего жира и при этом сохранить захватывающее содержание. Да, когда мы начали записываться, когда настал этот момент, у нас было время на подготовку студий и все такое, но тут весь мир посадили под замок и это создало дополнительные трудности, чтобы завершить запись в то время, в которое мы хотели. И каждый раз, когда сроки отодвигались, мы смотрели на это с положительной стороны — это удлиняло время для работы над музыкой, над звуком и над тем, чтобы альбом в целом получился таким, каким мы хотели его видеть. Но вот мы все выпустили и уже людям решать, хорошо мы поработали или нет».







