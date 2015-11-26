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Avenged Sevenfold

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10 фев 2022 : 		 AVENGED SEVENFOLD записывались с оркестром из 78 человек

10 янв 2022 : 		 Ждите на новом альбоме AVENGED SEVENFOLD влияние Канье Уэста

29 дек 2021 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о новом альбоме

12 ноя 2021 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Мы выпустим альбом, когда будем готовы»

4 окт 2021 : 		 AVENGED SEVENFOLD исполняют MISFITS

20 июл 2021 : 		 Новый альбом AVENGED SEVENFOLD выйдет до лета

17 май 2021 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD — о занятиях на карантине

11 май 2021 : 		 Очередные успехи AVENGED SEVENFOLD

23 апр 2021 : 		 AVENGED SEVENFOLD получили платину

23 мар 2021 : 		 AVENGED SEVENFOLD получили платину

14 мар 2021 : 		 Видео из студии AVENGED SEVENFOLD

2 мар 2021 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о новом диске

23 фев 2021 : 		 AVENGED SEVENFOLD в процессе записи

7 янв 2021 : 		 AVENGED SEVENFOLD в процессе записи

8 окт 2020 : 		 AVENGED SEVENFOLD работали над альбомом

21 июл 2020 : 		 AVENGED SEVENFOLD — об Энио Морриконе

10 июн 2020 : 		 AVENGED SEVENFOLD работают над новым материалом

5 июн 2020 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о том, почему он за "Black Lives Matter"

18 янв 2020 : 		 Новые релизы AVENGED SEVENFOLD

17 янв 2020 : 		 Нереализованный трек AVENGED SEVENFOLD

1 янв 2020 : 		 Музыканты AVENGED SEVENFOLD любят BILLIE EILISH

10 июл 2019 : 		 Фронтмен AVENGED SEVENFOLD стал персонажем в компьютерной игре

21 ноя 2018 : 		 Акустика от AVENGED SEVENFOLD

13 ноя 2018 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD о вырванных из контекста фразах ради хайпа

9 ноя 2018 : 		 Акустика от AVENGED SEVENFOLD

24 сен 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD обновили новую песню
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AVENGED SEVENFOLD записывались с оркестром из 78 человек



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Вокалист AVENGED SEVENFOLD M. Shadows сообщил о том, что после записи оркестра из 78 человек, новая работа группы "готова на 90%".

AVENGED SEVENFOLD's New Album Is '90 Percent Done' After 78-Piece Orchestra Records Its Parts








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