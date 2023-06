сегодня



AVENGED SEVENFOLD о концерте в Лос-Анджелесе



AVENGED SEVENFOLD опубликовали видео, рассказывающее о выступлении девятого июня в Kia Forum:



01. Game Over

02. Mattel (live debut)

03. Afterlife

04. Hail To The King

05. We Love You

06. Buried Alive

07. The Stage (first time since 2018)

08. So Far Away (dedicated to The Rev)

09. Nobody

10. Nightmare

11. Bat Country

12. Unholy Confessions

13. A Little Piece Of Heaven



Encore:



14. G (live debut)

15. (O)rdinary (live debut)

16. (D)eath (live debut)







