сегодня



Новая песня AVENGED SEVENFOLD



"We Love You", новая песня группы AVENGED SEVENFOLD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Life Is But a Dream...", выход которого запланирован на второе июня на Warner:



01. Game Over

02. Mattel

03. Nobody

04. We Love You

05. Cosmic

06. Beautiful Morning

07. Easier

08. G

09. (O)rdinary

10. (D)eath

11. Life Is But a Dream...







+0 -0



просмотров: 136