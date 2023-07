2 июл 2023



Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Ненавидеть наш новый альбом вполне нормально»



В рамках программы "Let There Be Talk", вокалист AVENGED SEVENFOLD M. Shadows обсудил новую работу коллектива и то, какую реакцию она вызвала у слушателей и прессы:



«О нашем новом альбоме сейчас можно встретить только отзывы 10 из 10 и 0 из 10. Но так и должно быть, потому что люди, которые его ненавидят, категорически его не приемлют. Это одна из тех ситуаций, когда в 2023 году ноль из 10 баллов будет лучше, чем все, что вы можете попросить, потому что люди общаются, и сейчас мы живем в очень странном мире.



Все, что могут сделать артисты, это быть отражением самих себя в любой момент времени. Нет ничего хуже, чем когда люди пытаются загнать тебя в рамки и хотят, чтобы ты писал ту же музыку, которую ты писал, когда учился в школе или когда тебе было 20 лет. Тогда мы были отражением того, кем мы были; мы были агрессивными, молодыми ребятами, которые занимались музыкой определенного типа. И с каждым альбомом мы менялись. Но конкретно этот — гораздо более музыкальный в плане нежелания оставаться металлистами. В нем очень много различных эклектичных влияний, которые мы испытывали всю нашу жизнь и которые мы никогда не могли определить однозначно. Например, если вы вспомните THE RESIDENTS или MR. BUNGLE, все те разные песни, которые мы слушали в детстве. И я полагаю, что сейчас мы находимся именно в таком состоянии. Это другой тип записей. Философия, все в нем другое, и поэтому он не понравится людям, которые хотят того же самого или больше того же самого, что уже было у нас раньше, или они в своей жизни в данный момент именно на такой волне, где были мы когда-то в прошлом. Это не значит, что они не доберутся до нашего нынешнего состояния. Возможно, в данный момент они просто не готовы. Может быть, это наша работа — протянуть им руку и сказать: "Эй, мы на соседней улице в этом баре. И давайте потусуемся здесь". Вот примерно это мы сейчас и предлагаем.



Есть очень много психологических аспектов, которые влияют на то, нравятся ли людям записи или нет, или на то, что они слушают в данный момент. И это не наша работа — выяснять все это, наша работа — просто выпустить что-то, что нам полностью нравится и что мы высоко ценим. И мы наблюдаем, что из этого получится. Трудно говорить об этом серьезно, потому что на самом деле нет правильного или неправильного ответа. Ненавидеть этот альбом — это нормально».



41-летний Shadows, привел еще несколько примеров, когда определенные записи представляли собой отход от звучания и направления, которого ожидали поклонники от своих любимых артистов.



«Есть несколько записей, которые я вспоминаю, в мою эпоху и в контексте моего возраста, когда они вышли. Одна из них — "Pinkerton" группы WEEZER. Они прогремели с альбомом "Blue", а потом выпустили "Pinkerton", который стал одним из моих любимых альбомов всех времен — он грязный, он лирически неудобный, он весь такой. Вот один из примеров. Потом "Disco Volante" от MR. BUNGLE. MR. BUNGLE уже были странными с одноименным [альбомом], но "Disco Volante" был просто, как... Mike Patton даже не поет; он просто издает звуки все время. Как будто они забавляются с клавишными. И это реально снесло мне крышу. 'Yeezus' — это один из подобных альбомов для меня у Канье [Уэста]. Он выпустил практически хэви-металлическую пластинку. Все в хип-хопе его ненавидели, а теперь это одна из его главных пластинок. Но всегда есть какие-то нестандартные решения, которые выходят за пределы привычного и норм, они раздражают и вызывают у людей реакцию "на грани фола". И я уверен, что данная пластинка — одна из таких. Но вы должны быть уверены, что всё это подкреплено музыкальностью. Нужно, чтобы в этом была какая-то глубина. Нельзя быть просто странным ради странности. И я полагаю, что многие люди именно так и поступают: "Я ненавижу это, потому что они просто пытаются быть странными". А на самом деле это не так. 'Они пытаются быть прогрессивными'. На самом деле, прог — это последнее, о чем мы думали. Нас это не колышет. Все, что нас волнует, это писать музыку, которая доставляет нам удовольствие.



Люди слишком много думают и пытаются разложить все по полочкам. И я полагаю, что прог даже стал своей собственной нишей, что очень хреново, потому что прог должен быть совершенно разным. Почему у прога есть правила? Мир забавен. Людям нравится помещать вещи в рамки, чтобы они могли их лучше объяснить. Но этот альбом не имеет никаких правил, вот и всё».







