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Avenged Sevenfold

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24 сен 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD обновили новую песню

24 сен 2018 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD о состоянии голоса

21 сен 2018 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

17 сен 2018 : 		 Новая песня AVENGED SEVENFOLD

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24 июл 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD отменили тур

1 июн 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD работают над песней к игре

23 мар 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD могут начать работу осенью

28 янв 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD не пойдут на Грэмми

18 янв 2018 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

14 янв 2018 : 		 Вокалистка HALESTORM присоединилась на сцене к AVENGED SEVENFOLD

9 дек 2017 : 		 Акустика от AVENGED SEVENFOLD
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AVENGED SEVENFOLD в процессе записи



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Гитарист AVENGED SEVENFOLD Zacky Vengeance в рамках недавнего интервью рассказал о том, какова ситуация в команде на текущий момент:

«Мы уже давно сидим по домам, написали много всякого — но все идет куда медленнее чем обычно. Становясь старше мы уже движемся медленнее, но написали просто немеряно всего. И мы уже работали в студии. Довольно странно в такое время как в 2020 было что-то делать, но мы приняли тот факт, что момент настал и надо работать над тем что у нас есть.

Но я повторюсь, мы все делаем куда медленнее, так что все еще в процессе записи. Все очень, очень неспешно, мы на каждом шагу хотим быть уверены в том, что нам все нравится. Ведь никакой спешки нет, в основном по тому, что ехать в тур некуда и мы хотим вдохнуть в новые песни жизнь. Мы хотим гастролей, мы хотим путешествий, мы хотим играть людям те песни что они хотят услышать и хотим показать им кое-что новое. Но просто спешить, чтобы что-то выпустить и чтобы это просто ушло в пустоту в то время, когда у людей куда более актуальные заботы о работе и о том, на что покупать еду и оплачивать счета и последним в их списке забот будет мысль "AVENGED SEVENFOLD выпускают новую пластинку, надо ее купить". И поэтому мы не спешим, мы хотим, чтобы мир немного вернулся к нормальному положению дел и когда уже люди будут готовы, мы будем знать и будет также готовы. Так что все медленно идет и будет выпущено тогда когда мир будет к этому готов».

AVENGED SEVENFOLD Is Still Recording New Album: 'We're Taking It Really, Really Slow'





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