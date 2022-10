сегодня



Басист AVENGED SEVENFOLD хвалит продюсера



Johnny Christ в рамках недавнего эпизода "The Sailor Jerry Podcast" сообщил, что над новым альбомом коллектив вновь работал с Joe Barresi:



«Он только что закончил запись новой пластинки SLIPKNOT ["The End, So Far"], которая просто невероятна. Он всегда работал с TOOL. Во многих отношениях он невоспетый герой. Он не является одним из тех известных, ярких имён в качестве продюсера, но я так не считаю.



"The Stage" была первой пластинкой, над которой мы с ним работали. Мы отлично провели время, сотрудничая с ним. Он потрясающий. В студии он умеет добиваться нужных тонов и звуков. Ты приезжаешь к нему в Пасадену, у него там полно всяких навороченных приборов... "Какой звук вам нужен?" И он достаёт порядка 10 разных предметов, чтобы получить этот звук, и так до тех пор, пока вы его не получите. И вы используете его. Может потребоваться четыре часа, чтобы записать пятисекундную партию, но каждый раз это того стоит.



Я считаю, что одна из важнейших вещей... Очевидно, что то, что он делает, просто инженерная работа и получение правильного тона каждый раз, его знания об этом за годы работы просто огромны. Он привносит многое из того, чему научился за эти годы, в современное звучание, и каждый раз делает его новым. Я люблю его звучание, он просто гениален в его получении. Но кроме того... Вы работаете с кем-то часами напролёт, поэтому его индивидуальность должна быть налицо. А у него всегда такое спокойное, мать его, настроение. Это расслабляет. Когда ты начинаешь чувствовать на себе давление, он по-прежнему рядом с тобой. И я считаю, что это очень важная и недооценённая особенность для продюсера — обладать правильным характером. Если бы мы были с кем-то, кто был бы очень энергичным или хотел бы в любой момент дать подзатыльник, записи бы не получились. Мы слишком упрямы. Я говорю честно. Мы слишком упрямы. Так что он превосходно с нами работает... Он также стал нам очень хорошим другом. Он потрясающий чувак!»







