сегодня



Гитарист AVENGED SEVENFOLD о реакции на новый альбом



Synyster Gates в недавнем интервью Metal Hammer обсудил реакцию поклонников на новый альбом "Life Is But A Dream…":



«Я полагаю, что в случае с таким альбомом время будет на его стороне. Я использую такую аналогию: любимая группа обоих моих родителей - THE BEATLES. Моя мама ненавидит всё, что вышло после "Sgt. Pepper's", а отцу нет никакого дела до их раннего творчества. Они оба по-прежнему уважают соответствующие периоды, но они не для них. Так что для моей мамы "Sgt. Pepper's" был смертью THE BEATLES, и я полагаю, что для многих людей именно этот альбом стал смертью AVENGED SEVENFOLD. Но для многих других людей это рождение. Рождение другой группы».







