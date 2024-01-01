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*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 36
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*SEPULTURA открыла тур 16
*METALLICA выступит на вечере Элтона Джона 15
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Avenged Sevenfold

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10 мар 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD открыли тур

4 мар 2024 : 		 Вышел VR-концерт AVENGED SEVENFOLD

13 фев 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD о разницах в площадках

6 фев 2024 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD о создании нового альбома

4 фев 2024 : 		 Концерт AVENGED SEVENFOLD выйдет зимой

27 янв 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD сыграют новое

20 дек 2023 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD о реакции на новый альбом

16 дек 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD о туре

22 ноя 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD о туре

7 окт 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD затусили с PUSSY RIOT

22 сен 2023 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

28 авг 2023 : 		 Сингл AVENGED SEVENFOLD получил третий платиновый статус

20 июл 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD открыли тур

18 июл 2023 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD о песне QUEEN "Bohemian Rhapsody": «Это музыкальный шедевр»

14 июл 2023 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «ИИ может лишь повторить, но не выйти за рамки»

10 июл 2023 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD — о новом альбоме

2 июл 2023 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Ненавидеть наш новый альбом вполне нормально»

26 июн 2023 : 		 Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD

22 июн 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD о концерте в Лос-Анджелесе

15 июн 2023 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

31 май 2023 : 		 Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD

30 май 2023 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD: «Мы всегда стараемся достичь того, чего еще не достигали»

22 май 2023 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

14 май 2023 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

13 май 2023 : 		 Новая песня AVENGED SEVENFOLD

3 май 2023 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Стоимость нашего тура выросла на 2 миллиона»
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AVENGED SEVENFOLD открыли тур



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Выступлением шестого марта в Буффало, AVENGED SEVENFOLD открыли североамериканский тур в поддержку нового альбома "Life Is But A Dream…":

01. Game Over
02. Mattel
03. Afterlife
04. Hail To The King
05. We Love You
06. Shepherd Of Fire (first performance since 2018)
07. The Stage
08. Roman Sky (live debut)
09. Blinded In Chains (first performance since 2006)
10. Bat Country
11. Nobody
12. Nightmare
13. Unholy Confessions
14. Save Me (first performance since 2011)

Encore:

15. Cosmic (live debut)








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