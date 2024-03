сегодня



AVENGED SEVENFOLD открыли тур



Выступлением шестого марта в Буффало, AVENGED SEVENFOLD открыли североамериканский тур в поддержку нового альбома "Life Is But A Dream…":



01. Game Over

02. Mattel

03. Afterlife

04. Hail To The King

05. We Love You

06. Shepherd Of Fire (first performance since 2018)

07. The Stage

08. Roman Sky (live debut)

09. Blinded In Chains (first performance since 2006)

10. Bat Country

11. Nobody

12. Nightmare

13. Unholy Confessions

14. Save Me (first performance since 2011)



Encore:



15. Cosmic (live debut)















