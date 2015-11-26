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Басист AVENGED SEVENFOLD — о занятиях на карантине



В рамках недавнего разговора с "Vox&Hops" басист AVENGED SEVENFOLD Johnny Christ ответил на вопрос о том, как он справляется с массой свободного времени из-за пандемии:



«Думаю, только ведение моего подкаста ["Drinks With Johnny"] помогло мне. Я большой экстраверт, поэтому мне было трудно не иметь возможности выходить на улицу и делать всё то, что я хотел. Но хорошо, что есть Zoom — к счастью, у нас были эти технологии. Я имею в виду, что программа существует уже несколько лет, но никто о ней толком не знал. Но теперь, когда мы используем её, здорово иметь возможность оставаться на связи с новыми людьми, старыми друзьями и тому подобное. Так что это помогло мне выжить. А потом, к счастью, у меня есть маленький сын и жена, и я не просто застрял в доме один. У многих людей всё было гораздо хуже. У меня есть дом приличных размеров и место, где мы можем ходить в разные комнаты и заниматься творчеством. На ранних этапах я часто доставал скотч и устраивал для сына полосы препятствий по всему дому, ходил в бассейн. Так что я не могу сильно жаловаться. Мне было не так уж трудно справиться с этим. Главная сложность в том, что я не мог выходить к людям».







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