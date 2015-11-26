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*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 70
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 60
*Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт... 30
*PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимп... 29
*Новое видео KK'S PRIEST 25
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Avenged Sevenfold

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17 май 2021 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD — о занятиях на карантине

11 май 2021 : 		 Очередные успехи AVENGED SEVENFOLD

23 апр 2021 : 		 AVENGED SEVENFOLD получили платину

23 мар 2021 : 		 AVENGED SEVENFOLD получили платину

14 мар 2021 : 		 Видео из студии AVENGED SEVENFOLD

2 мар 2021 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о новом диске

23 фев 2021 : 		 AVENGED SEVENFOLD в процессе записи

7 янв 2021 : 		 AVENGED SEVENFOLD в процессе записи

8 окт 2020 : 		 AVENGED SEVENFOLD работали над альбомом

21 июл 2020 : 		 AVENGED SEVENFOLD — об Энио Морриконе

10 июн 2020 : 		 AVENGED SEVENFOLD работают над новым материалом

5 июн 2020 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о том, почему он за "Black Lives Matter"

18 янв 2020 : 		 Новые релизы AVENGED SEVENFOLD

17 янв 2020 : 		 Нереализованный трек AVENGED SEVENFOLD

1 янв 2020 : 		 Музыканты AVENGED SEVENFOLD любят BILLIE EILISH

10 июл 2019 : 		 Фронтмен AVENGED SEVENFOLD стал персонажем в компьютерной игре

21 ноя 2018 : 		 Акустика от AVENGED SEVENFOLD

13 ноя 2018 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD о вырванных из контекста фразах ради хайпа

9 ноя 2018 : 		 Акустика от AVENGED SEVENFOLD

24 сен 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD обновили новую песню

24 сен 2018 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD о состоянии голоса

21 сен 2018 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

17 сен 2018 : 		 Новая песня AVENGED SEVENFOLD

15 сен 2018 : 		 Фрагмент нового трека AVENGED SEVENFOLD

13 сен 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD выпустят ЕР с песнями для Call Of Duty

24 июл 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD отменили тур
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Басист AVENGED SEVENFOLD — о занятиях на карантине



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В рамках недавнего разговора с "Vox&Hops" басист AVENGED SEVENFOLD Johnny Christ ответил на вопрос о том, как он справляется с массой свободного времени из-за пандемии:

«Думаю, только ведение моего подкаста ["Drinks With Johnny"] помогло мне. Я большой экстраверт, поэтому мне было трудно не иметь возможности выходить на улицу и делать всё то, что я хотел. Но хорошо, что есть Zoom — к счастью, у нас были эти технологии. Я имею в виду, что программа существует уже несколько лет, но никто о ней толком не знал. Но теперь, когда мы используем её, здорово иметь возможность оставаться на связи с новыми людьми, старыми друзьями и тому подобное. Так что это помогло мне выжить. А потом, к счастью, у меня есть маленький сын и жена, и я не просто застрял в доме один. У многих людей всё было гораздо хуже. У меня есть дом приличных размеров и место, где мы можем ходить в разные комнаты и заниматься творчеством. На ранних этапах я часто доставал скотч и устраивал для сына полосы препятствий по всему дому, ходил в бассейн. Так что я не могу сильно жаловаться. Мне было не так уж трудно справиться с этим. Главная сложность в том, что я не мог выходить к людям».

AVENGED SEVENFOLD





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