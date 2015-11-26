20 июл 2021



Новый альбом AVENGED SEVENFOLD выйдет до лета



Вокалист AVENGED SEVENFOLD M. Shadows в рамках "That Space Zebra Show" сообщил, что новая пластинка будет выпущена до лета следующего года.







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