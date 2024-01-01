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*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 42
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 39
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 22
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
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Avenged Sevenfold

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4 мар 2024 : 		 Вышел VR-концерт AVENGED SEVENFOLD

13 фев 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD о разницах в площадках

6 фев 2024 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD о создании нового альбома

4 фев 2024 : 		 Концерт AVENGED SEVENFOLD выйдет зимой

27 янв 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD сыграют новое

20 дек 2023 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD о реакции на новый альбом

16 дек 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD о туре

22 ноя 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD о туре

7 окт 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD затусили с PUSSY RIOT

22 сен 2023 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

28 авг 2023 : 		 Сингл AVENGED SEVENFOLD получил третий платиновый статус

20 июл 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD открыли тур

18 июл 2023 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD о песне QUEEN "Bohemian Rhapsody": «Это музыкальный шедевр»

14 июл 2023 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «ИИ может лишь повторить, но не выйти за рамки»

10 июл 2023 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD — о новом альбоме

2 июл 2023 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Ненавидеть наш новый альбом вполне нормально»

26 июн 2023 : 		 Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD

22 июн 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD о концерте в Лос-Анджелесе

15 июн 2023 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

31 май 2023 : 		 Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD

30 май 2023 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD: «Мы всегда стараемся достичь того, чего еще не достигали»

22 май 2023 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

14 май 2023 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

13 май 2023 : 		 Новая песня AVENGED SEVENFOLD

3 май 2023 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Стоимость нашего тура выросла на 2 миллиона»

25 апр 2023 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «На новом альбоме много крутых поворотов»
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|||| 4 мар 2024

Вышел VR-концерт AVENGED SEVENFOLD



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AmazeVR выпустили VR-концерт AVENGED SEVENFOLD, "Avenged Sevenfold VR Concert: Looking Inside", доступный благодаря приложению AmazeVR Concert. В 26-минутное видео вошли такие треки как "Hail To The King", "Nightmare", "Nobody", "(D)eath" и "Mattel".




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