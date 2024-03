4 мар 2024



Вышел VR-концерт AVENGED SEVENFOLD



AmazeVR выпустили VR-концерт AVENGED SEVENFOLD, "Avenged Sevenfold VR Concert: Looking Inside", доступный благодаря приложению AmazeVR Concert. В 26-минутное видео вошли такие треки как "Hail To The King", "Nightmare", "Nobody", "(D)eath" и "Mattel".







