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Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о новом альбоме



M. Shadows в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, хочет ли группа выступать без нового материала:



«Дело не в том, что мы не хотим [бронировать даты]. Просто нам нужно быть очень осторожными, чтобы всё успеть, построить новую сцену, нанять всех, арендовать автобусы, а потом один человек заболеет и тур будет отменён, а мы окажемся в долгах из-за всего. И дело не в том, что мы не хотим этого делать.



Люди сравнивают нас с группами, которые ездят и играют в клубах. Это не одно и то же. Провести тур по аренам и играть на фестивалях — это не одно и то же. И ещё мы хотим быть морально готовыми.



Всё это может звучать как безумные оправдания, но это реальность. У нас огромная сцена, которую мы хотим построить. Мы не можем заставить людей работать. Мы не можем достать материалы, необходимые для её сборки, а это тоже проблема цепочки поставок. Посмотрите на Лонг-Бич, на порт прямо сейчас, там застряли все эти суда. И так у нас происходят всякие небольшие события, но мы не собираемся возвращаться на сцену и играть материал "The Stage" и сказать: "Увы, но это то же самое шоу, только четыре года спустя. Извините, ребята. Пластинка не готова, потому что мы не смогли её доделать, поэтому будет всё только старое".



Так что я бы просто сказал, что, начиная с января, мы приложим все усилия и закончим запись [нового альбома AVENGED SEVENFOLD]. А потом мы дадим пару концертов в Европе. А потом я бы хотел — и я не хочу мешать организатору фестивалей Дэнни Виммеру — но я бы хотел начать с фестиваля Aftershock [в октябре 2022 года], а затем уже отправиться в турне.



Так что мы будем заниматься всякой ерундой. Но да — просто нужно убедиться, что мы психологически готовы, что мы выложимся по полной, когда будем выступать, и быть уверенными, что всё будет хорошо».







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