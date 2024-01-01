Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Йе в BURZUM 47
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 24
*Новая песня JUDAS PRIEST 24
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 22
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
*SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останут... 19
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 18
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 18
*Новое видео BRUCE DICKINSON 17
*Новое видео RAGE 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Йе в BURZUM 47
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 24
*Новая песня JUDAS PRIEST 24
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 22
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
[= ||| все новости группы



*

Avenged Sevenfold

*



27 янв 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD сыграют новое

20 дек 2023 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD о реакции на новый альбом

16 дек 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD о туре

22 ноя 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD о туре

7 окт 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD затусили с PUSSY RIOT

22 сен 2023 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

28 авг 2023 : 		 Сингл AVENGED SEVENFOLD получил третий платиновый статус

20 июл 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD открыли тур

18 июл 2023 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD о песне QUEEN "Bohemian Rhapsody": «Это музыкальный шедевр»

14 июл 2023 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «ИИ может лишь повторить, но не выйти за рамки»

10 июл 2023 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD — о новом альбоме

2 июл 2023 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Ненавидеть наш новый альбом вполне нормально»

26 июн 2023 : 		 Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD

22 июн 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD о концерте в Лос-Анджелесе

15 июн 2023 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

31 май 2023 : 		 Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD

30 май 2023 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD: «Мы всегда стараемся достичь того, чего еще не достигали»

22 май 2023 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

14 май 2023 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

13 май 2023 : 		 Новая песня AVENGED SEVENFOLD

3 май 2023 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Стоимость нашего тура выросла на 2 миллиона»

25 апр 2023 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «На новом альбоме много крутых поворотов»

22 апр 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD устроят предпрослушивание

28 мар 2023 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о новом альбоме: «Мы входим и выходим»

14 мар 2023 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

1 ноя 2022 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Выпьем за 6!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

AVENGED SEVENFOLD сыграют новое



zoom
Басист AVENGED SEVENFOLD Johnny Christ в недавней беседе пообещал, что в третьей части тура группы "Life Is But A Dream…", в которой также принимают участие POPPY и SULLIVAN KING, коллектив исполнит "кое-что новое":

«Мы добавим несколько песен, которые еще не играли. Это точно. У нас есть кое-что новое. У нас также есть новое шоу с POPPY и SULLIVAN KING, двумя замечательными исполнителями, с которыми мы очень хотим выступить. Тур начнется 6 марта в Буффало. Как я уже сказал, это новые песни, новая постановка с предыдущих двух частей, третья часть американского тура. И мы с нетерпением ждем возможности вернуться на сцену».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 108

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом