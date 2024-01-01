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AVENGED SEVENFOLD сыграют новое



Басист AVENGED SEVENFOLD Johnny Christ в недавней беседе пообещал, что в третьей части тура группы "Life Is But A Dream…", в которой также принимают участие POPPY и SULLIVAN KING, коллектив исполнит "кое-что новое":



«Мы добавим несколько песен, которые еще не играли. Это точно. У нас есть кое-что новое. У нас также есть новое шоу с POPPY и SULLIVAN KING, двумя замечательными исполнителями, с которыми мы очень хотим выступить. Тур начнется 6 марта в Буффало. Как я уже сказал, это новые песни, новая постановка с предыдущих двух частей, третья часть американского тура. И мы с нетерпением ждем возможности вернуться на сцену».







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