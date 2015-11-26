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AVENGED SEVENFOLD в процессе записи



Вокалист AVENGED SEVENFOLD M. Shadows в интервью Kerrang! сообщил, что группа работает над новым материалом:



«Мы какое-то время записывали пластинку, и большую её часть уже написали [до пандемии коронавируса]. Но потом мы сделали что-то вроде перерыва, и тогда это было что-то вроде: "Эй, давай собираться два дня на этой неделе, а не по пять или шесть". И это стало более обычным делом. Потом мы записывали очень непринуждённо, и, как я уже сказал, мы всё ещё находимся в процессе: есть моменты, которые мы не можем сделать. Мы всё ещё пытаемся работать над струнными партиями, и наш микшер не может это позволить, я знаю, что они не хотят, чтобы он сейчас путешествовал из-за COVID, так что даже если мы сделаем это прямо сейчас, мы не сможем всё свести. Так что мы просто не беспокоимся об этом, понимаешь? Типа: "Когда мы сможем, тогда сможем". Но сейчас мы не можем. [Смеётся]».



По словам вокалиста, у AVENGED SEVENFOLD нет планов выпускать новую музыку до тех пор, пока он и его товарищи по группе не смогут снова отправиться в путь.



«Никто не хочет выпускать пластинку, если невозможно отправиться в тур. Реальность такова — это никто не хочет это услышать — в наши дни рок-н-ролл просто занимает слишком много времени для создания — это будет пластинка, которую мы делаем три года. И если мы выпустим эту пластинку, а потом нас заблокируют ещё на год, как бы люди ни хотели в это верить, им насрать на альбом, который вышел за год до этого, когда дойдёт дело до гастролей. И так что если нам понадобится два или три года, чтобы сочинить альбом, мы не будем его выпускать, если не сможем поехать и сыграть его вживую. Мы знаем: когда начнутся гастроли, проволочек не будет. Можете сами посмотреть на iTunes или Spotify и понаблюдать, как быстро всё меняется. И если представить, что ты выпускаешь пластинку в августе, а потом не сможешь ещё год поехать в тур в её поддержку, люди не захотят это всё слушать, их не будет волновать подобное; они будут говорить: "Что следующее?" Как только выйдет альбом GOJIRA, новый альбом METALLICA или новый альбом MEGADETH, их не будет волновать то, что вышло в прошлом году. Вся суть в том, что если нам понадобится три года, чтобы записать альбом, мы сделаем так, что сможем сыграть его вживую, и люди будут в восторге от этого».



Что касается музыкального направления нового материала AVENGED, он ответил: «[Новая] запись не похожа на "The Stage" — это совершенно новое направление, и она не похожа ни на что из того, что мы делали. Это всё, что я скажу по этому поводу: она просто топчик, она очень эклектична и просто дикая».







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